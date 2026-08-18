हरियाणा ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाए

चंडीगढ़, 18 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए रोजगार के मौकों को काफी बढ़ाया है। सरकार ने कुछ खास पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। इसके अलावा, अन्य ग्रुप-सी पदों में 5 प्रतिशत और स्किल स्पेशलाइजेशन से जुड़े ग्रुप-बी पदों में 1 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सुविधा भी दी गई है।

ये निर्देश मंगलवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए।

20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होम डिपार्टमेंट में पुलिस कॉन्स्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में कॉन्स्टेबल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) में कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड, और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर लागू होगा।

20 प्रतिशत रिजर्वेशन के कैटेगरी-वाइज़ बंटवारे में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए दो प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जातियों के लिए दो प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दो प्रतिशत, और अनारक्षित श्रेणी के लिए नौ प्रतिशत का प्रावधान है।

इसलिए, दोनों अनुसूचित जाति श्रेणियों को मिलाकर 20 प्रतिशत रिजर्वेशन का चार प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

20 प्रतिशत रिजर्वेशन के दायरे में आने वाले पदों को छोड़कर, अन्य ग्रुप सी पदों के लिए राज्य सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए पांच प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तय किया है।

राज्य सरकार ने उन मामलों के लिए भी प्रक्रिया तय की है जिनमें रिजर्व्ड पॉइंट के लिए कोई उपयुक्त पूर्व-अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में, लागू प्रावधानों के अनुसार, संबंधित वर्टिकल रिजर्वेशन श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार से खाली पद को भरा जा सकता है।

पुलिस कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से छूट दी जाएगी, जो आम तौर पर इन भर्तियों की पात्रता प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

राज्य सरकार ने उस मौजूदा प्रावधान को बनाए रखा है जिसके तहत पूर्व-अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट मिलती है। उन्हें विज्ञापित पदों के लिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई स्किल्स से संबंधित टेस्ट से भी छूट दी जाएगी।

हालांकि, पूर्व-अग्निवीरों को विज्ञापित पदों के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा।

--आईएएनएस

एससीएच