हरियाणा में एसआईआर के तहत बांटे गए 2.6 लाख गणना फॉर्म अभी तक वापस नहीं मिले: ए. श्रीनिवास

चंडीगढ़, 15 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बुधवार को कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बांटे गए गणना फॉर्म लगभग 2.6 लाख लोगों ने अभी तक भरकर वापस नहीं किए हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा पेंडिंग फॉर्म गुरुग्राम में हैं।

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चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और हरियाणा में वोटर लिस्ट के एसआईआर के शेड्यूल में बदलाव किया है। दोनों राज्यों में वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन की तारीख 3 अक्टूबर तय की गई है।

दोनों राज्यों के लिए क्वालिफाइंग तारीख 1 जुलाई होगी, लेकिन ईसीआई ने तय किया है कि आंध्र प्रदेश और हरियाणा दोनों में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 31 जुलाई को होगा।

ए. श्रीनिवास ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में लगभग 2.6 लाख लोगों ने अभी तक जानकारी भरने के बाद एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं किया है, इसलिए हमने चुनाव आयोग से तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि अब तारीख बढ़ने के बाद हमारी कोशिश यह सुनिश्चित करने की होगी कि कोई भी वोटर छूट न जाए और हम भरे हुए सभी एन्यूमरेशन फॉर्म इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जिला कलेक्टरों को भी इसमें शामिल किया गया है और हम उन इलाकों में हर संभव कोशिश कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा फॉर्म पेंडिंग हैं।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म जो वोटरों द्वारा अभी तक वापस नहीं किए गए हैं, वे गुरुग्राम में हैं।

उन्होंने कहा कि रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार जैसे शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, जिनमें गुरुग्राम सबसे आगे है, जहां लगभग 1.2 लाख लोगों ने अभी तक फॉर्म वापस नहीं किए हैं।

एसआईआर प्रोसेस में एएसडी कैटेगरी के बारे में बताते हुए श्रीनिवास ने कहा कि जिस कैटेगरी को हम एएसडी कहते हैं, वह एब्सेंट (अनुपस्थित), शिफ्टेड (स्थानांतरित), डेड (मृत) और डुप्लिकेट वोटर हैं। उसमें अभी हरियाणा के कुल वोटरों का लगभग 16.28 प्रतिशत हिस्सा आता है। संख्या के हिसाब से यह लगभग 33.6 लाख लोग हैं। इन लोगों के नाम नई ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा, ईसीआई ने कहा था कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 31 जुलाई से 30 अगस्त तक होगी, और साथ ही यह भी कहा कि नोटिस का चरण या दावों और आपत्तियों का निपटारा 31 जुलाई से 28 सितंबर तक किया जाएगा।

मंगलवार को आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 3 अक्टूबर को होगा।

हरियाणा के सीईओ ने कहा कि विभाग वोटरों द्वारा दर्ज किए जाने वाले दावों और आपत्तियों के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि हम मानकर चल रहे हैं कि बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां आएंगी, इसीलिए पहले से नियुक्त ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) और अतिरिक्त ईआरओ के अलावा, हम पूरे हरियाणा में चुनाव आयोग के और अधिकारियों को भी नियुक्त कर रहे हैं, ताकि बाद में वोटरों को कोई परेशानी न हो।

इस बीच, श्रीनिवास ने हरियाणा के नूंह जिले में एक महिला बीएलओ के साथ कथित यौन उत्पीड़न की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि हमने डीसी और एसपी से बात की है। यह मामला व्यक्तिगत है और एसआईआर से संबंधित नहीं है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी