हरिवंश ने राज्यसभा के नए सदस्यों से साइबर हमलों से डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा करने का आग्रह किया

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रविवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को साइबर हमलों और उनके आधिकारिक डिजिटल उपकरणों तक अनधिकृत पहुंच के प्रति आगाह किया और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सदन की संपत्ति बताया।

Read More

नए सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला 'प्रारंभ' के समापन भाषण में हरिवंश ने संसदीय कार्यप्रणाली पर तकनीकी क्रांति के प्रभाव को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने संसद में डिजिटल सुरक्षा और शासन में उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी है और जोर देकर कहा कि संसद तभी राष्ट्र को तकनीकी क्रांति में आगे ले जा सकती है जब सदस्य स्वयं प्रौद्योगिकी से भलीभांति परिचित हों।

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण ने सदन को तेजी से पेपर लैस और अधिक कुशल बना दिया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन उपकरणों को साइबर हमलों और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सदन की संपत्ति बताया, जिसकी सुरक्षा प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है।

हरिवंश ने इस बात पर बल दिया कि सदस्यों का सीखना ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ समाप्त नहीं होता है और इस कार्यक्रम को आत्म-सुधार की निरंतर प्रक्रिया की मात्र शुरुआत बताया।

उन्होंने सदस्यों को पिछली संसदीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने, उल्लेखनीय बहसों को पढ़ने, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और चंद्रशेखर जैसे प्रतिष्ठित सांसदों के भाषणों को देखने और अन्य देशों की संसदीय परंपराओं का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हरिवंश ने कहा कि राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम को सदन के नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं और नियमों से सदस्यों को परिचित कराने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, ताकि वे सदन में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम को अलग-अलग सत्रों में आयोजित किया गया था ताकि सदस्य कार्यविधि नियमों और सचिवालय के कामकाज को अच्छी तरह समझ सकें।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ सदस्यों और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से संसदीय प्रक्रियाओं को स्पष्ट करती हैं और सदस्यों को इससे निश्चित रूप से लाभ हुआ है।

--आईएएनएस

एमएस/