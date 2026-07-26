हर्ष मल्होत्रा ​​ने दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं को 6,450 स्थानों पर 'मन की बात' सुनने के लिए प्रेरित किया

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने रविवार को शहर भर के 6,450 स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 136वें एपिसोड को सुनने के लिए शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया।

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'मन की बात' कार्यक्रम के बाद मल्होत्रा ​​ने उपस्थित नेताओं और युवाओं के साथ मौन धारण कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया और कहा कि कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश के बहादुर शहीदों और सैनिकों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया।

मल्होत्रा ​​ने बताया कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने आईएनएस महेंद्रगिरि, पिनाका लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट, और कुशा मिसाइल के सफल परीक्षणों को देश की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं की प्रमुख उपलब्धियां बताया।

उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, ओडिशा के सांसद बलभद्र मांझी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत चौधरी, कार्यालय सचिव कैलाश जैन, अमित गुप्ता और सैकड़ों युवा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रेडियो कार्यक्रम सुना।

'मन की बात' कार्यक्रम के राज्य संयोजक राजन तिवारी ने बताया कि रविवार को दिल्ली भर में 6,450 'मन की बात' कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दिल्ली भाजपा के महासचिव (संगठन) पवन राणा ने बाहरी दिल्ली जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना। राज्य महासचिव विष्णु मित्तल ने दिल्ली गेट वार्ड में कार्यकर्ताओं के साथ, महासचिव योगिता सिंह ने कालकाजी में युवाओं के साथ, और महासचिव मोहन लाल गिहारा ने मदीपुर वार्ड में कार्यक्रम सुना।

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आया नगर वार्ड में 'मन की बात' कार्यक्रम सुना, कमलजीत सहरावत ने अंबरहाई गांव में, बंसुरी स्वराज ने राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सरोजिनी नगर में और सांसद स्वाति मालीवाल ने मिंटो रोड क्षेत्र में कार्यक्रम सुना।

चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एयरोसिटी के होटल आईबीएस में प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को देश भर से आए 100 से अधिक व्यापारी नेताओं के साथ सुना।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पानी की हर बूंद बचाने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है।

--आईएएनएस

एमएस/