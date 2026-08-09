हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की आशंका, कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने का खतरा

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 से 13 अगस्त के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 9 से 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश के आसार हैं।

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पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त को और 9-13 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी तेज बारिश होने की आशंका है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 9-15 अगस्त के दौरान उत्तराखंड और 9-10 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है।

हिमाचल प्रदेश में 9 अगस्त और 12-15 अगस्त के दौरान भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में 11-15 अगस्त के दौरान; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 9-10 अगस्त को; पश्चिमी राजस्थान में 11-12 अगस्त के दौरान; और पूर्वी राजस्थान में 12-13 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में 10-11 अगस्त को, और उत्तराखंड में 9-10 को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की आशंका है।

मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 13-15 अगस्त के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 12-15 अगस्त के दौरान और छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त को कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।

वहीं, 9-12 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में और 9-11 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है। 9-10 अगस्त और 12-15 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में, 10 अगस्त को विदर्भ में, और 9-12 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है।

9 से 15 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और हिमालय के पास वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना है। वहीं, 13 से 15 अगस्त के दौरान बिहार में बारिश होने का पूर्वानुमान है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 9-11 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; और 10-11 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 9-15 अगस्त के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में काफी ज़्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस