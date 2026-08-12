हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में गाड़ी खाई में गिरी; चार लोगों की मौत, पांच घायल

शिमला, 12 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। संगराह सब-डिवीजन में संगराह-पालर रोड पर एक गाड़ी के खाई में गिर जाने से चार लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए।

यह हादसा मंगलवार देर रात हुआ। पुलिस ने बताया कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र के गैट लॉग इलाके में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद गाड़ी सड़क से उतरकर खाई में गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय कार में नौ लोग सवार थे। घायलों को नाहन शहर के डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

एक घायल ने पुलिस को बताया कि गाड़ी में क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे और शायद मोड़ पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। देर रात हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल ले गई। खाई की गहराई और दुर्गम इलाके की वजह से बचाव अभियान में मुश्किलें आईं।

एक घायल यात्री ने बताया कि बचाव कर्मियों को गाड़ी से उनको बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाड़ी में सवार ज्यादातर लोग सिरमौर जिले के थे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतकों और घायलों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। हादसे की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, क्षमता से अधिक लोगों को बैठाना, बिना ट्रेनिंग वाले ड्राइवर, तकनीकी रूप से खराब बसें और खराब सड़कें सड़क हादसों की वजह रही हैं। सिरमौर जिला हादसों के लिए बदनाम रहा है। पुलिस अधिकारियों ने अधिकतर जानलेवा हादसों के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों की बसों और उनके लापरवाह, बिना ट्रेनिंग वाले ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराया है।

--आईएएनएस

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