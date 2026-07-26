हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मिंजर मेले का उद्घाटन किया, लोगों को दी शुभकामनाएं

चंबा, 26 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रविवार को रावी नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर में सप्ताह भर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का उद्घाटन किया। यह सदियों पुराना पारंपरिक हिंदू मेला है जो मक्के की बहार का प्रतीक है।

Read More

मेले का शुभारंभ मिंजर ध्वज फहराने के साथ हुआ। (मिंजर रेशम की झालर होती है जो सूर्य की रोशनी में मक्के के फूलों की तरह चमकती है)। मेले के दौरान, लोग अपने रंग-बिरंगे परिधानों पर मिंजर लगाते हैं और समय पर बारिश और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। मिंजर पर कढ़ाई का काम ज्यादातर मुस्लिम करते हैं।

चंबा और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह सदियों पुराना त्योहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांप्रदायिक सद्भाव और जीवंत परंपराओं का प्रतीक है और हिमाचल की अनूठी पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऐतिहासिक चौगान में सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पीढ़ियों से अपनी समृद्ध परंपराओं, लोक कलाओं, मेलों और त्योहारों को संरक्षित रखा है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि मिनजर जैसे त्योहार न केवल हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हैं, बल्कि एकता, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव के बंधन को भी मजबूत करते हैं। मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल गुप्ता ने समाज से मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि जन भागीदारी मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। हमें मिलकर अपने युवाओं की रक्षा करनी चाहिए और मादक पदार्थों से मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में चंबा पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने मिंजर ध्वज फहराकर औपचारिक रूप से त्योहार का उद्घाटन किया। अजीत भट्ट और अन्य लोगों ने पारंपरिक कुंजरी मल्हार प्रस्तुत किया, जो पिछले 32 वर्षों से इस अनूठी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

राज्यपाल ने चंबा की विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त पारंपरिक शिल्पकलाओं पर प्रकाश डाला और जिले की समृद्ध कलात्मक विरासत को संरक्षित करने वाले कारीगरों की सराहना की।

इससे पहले, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, राज्यपाल ने चंबा के शहीदों आशीष थापा, खेम राज और ओम प्रकाश को पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित लोगों को राष्ट्र के वीर सैनिकों के आदर्शों और बलिदानों को कायम रखने की शपथ दिलाई।

--आईएएनएस

एमएस/