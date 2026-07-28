हिमाचल के चंबा में हादसा : लाहाड़ गांव के पास गहरी खाई में गिरा वाहन, पांच की मौत

चंबा, 28 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहाड़ गांव के पास एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस भीषण हादसे में एक साल के मासूम बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गई।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन में सवार सभी लोग किसी के उपचार के लिए जा रहे थे। हालांकि रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया और पूरा परिवार अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए बिछड़ गया। इस घटना ने पूरे चंबा क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके के लिए रवाना हुए। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद होने के कारण बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद राहत और बचाव अभियान चलाया गया और सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि मृतकों की पहचान और हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद साझा की जाएगी।

प्रशासन ने इस दर्दनाक दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राहत एवं बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं, हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि वाहन किस वजह से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा।

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। एक ही पल में पांच जिंदगियां खत्म हो गईं, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम