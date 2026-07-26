हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार हैं: प्रतुल शाहदेव

रांची, 26 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित कई मामलों पर प्रतिक्रिया दी है।

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आईएएनएस से बातचीत करते हुए प्रतुल शाहदेव ने ओवैसी के बयान पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को उम्र से क्या लेना-देना है? अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है और वे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। मेरा मानना है कि ओवैसी नैरेटिव बनाना चाहते हैं। उनकी ओर से सिर्फ एक वर्ग की बात की जाती है; वे केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर कोई प्रतिक्रिया देने की औचित्य नहीं समझ आता है।

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से उभरने वाली इकानमी बनकर भारत सामने आया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में रहने का गर्व है, जहां विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं।

सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके के बयान पर प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ सीजेपी की बातचीत हुई। इसके बाद उनकी ओर से आंदोलन को वापस ले लिया गया। सीजेपी की मांगों को केंद्र सरकार ने माना; इसके बाद सीजेपी ने भी कहा कि अब वापस चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीजेपी की मांगें मान ली गई हैं, उनको किसी राजनीतिक शक्ति का मोहरा नहीं बनना चाहिए। सीजेपी और युवाओं से अपील है कि उनको अब घर लौट जाना चाहिए।

प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार हैं। उन्होंने काफी भावुक पत्र लिखा और इस्तीफे की वजह बताई। प्रह्लाद जोशी के पास काफी लंबा अनुभव है, वे पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होने की उम्मीद है। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार देशहित में लगातार काम कर रही है। यह बातचीत केवल युवा प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई।

नए शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रह्लाद जोशी के बयान पर प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उससे हमेशा स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार के वक्त मुगल महान हुआ करता था। लेकिन हमारे लिए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, और शिवाजी महान होंगे। हमारे लिए टीपू सुल्तान एक दमनकारी राजा थे न कि वो फ्रीडम फाइटर थे। हम लोगों ने इतिहास के सारे तथ्यों को ठीक से लिखा। इससे टुकड़े-टुकड़े गैंग, कम्युनिस्टों और राहुल गांधी को बहुत चोट लगी है। इसलिए वे धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मुहिम चला रहे थे।

नकल माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीएम योगी की ओर से सही कहा गया है कि नकल माफिया या तो जेल जाएंगे या फिर नरक जाएंगे। प्रधानमंत्री की ओर से 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10 करोड़ फाइन का प्रावधान किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराया है।

--आईएएनएस

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