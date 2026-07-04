हाजिन में ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, भारी मात्रा में चरस बरामद, तीन गिरफ्तार

बांदीपोरा, 4 जुलाई (आईएएनएस)। नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बांदीपोरा पुलिस ने हाजिन इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है।

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पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान तीन तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में चरस जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया। इसके अलावा सोपोर इलाके में भी एक अलग कार्रवाई में एक अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार, मडवान क्षेत्र में नाका चेकिंग के दौरान हाजिन पुलिस स्टेशन की टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखीं। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया।

तलाशी लेने पर उनके पास से लगभग 4.090 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मडवान निवासी सायर अहमद मल्ला, मेराज-उद-दीन हजाम और बांगर मोहल्ला हाजिन निवासी आमिर तारिक गनी के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में हाजिन पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। बरामद नशीले पदार्थ को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब्त कर लिया गया है।

इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई में सोपोर पुलिस ने बुटपोरा इलाके में गश्त के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से भी चरस जैसा नशीला पदार्थ मिला। आरोपी की पहचान शाहबाद सोपोर निवासी आकिब रसूल शेख के रूप में हुई है। उसके खिलाफ सोपोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि समाज को नशे के खतरे से बचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी तरह की नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम