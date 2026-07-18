हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया: डीसीपी नई दिल्ली

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले गई। डीसीपी नई दिल्ली की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई।

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डीसीपी नई दिल्ली के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से लिखा गया, "सुबह, माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों और रोजाना के चेकअप के हिसाब से डॉक्टर सोनम वांगचुक की मेडिकल जांच के लिए पहुंचे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डाली। इससे कुछ हंगामा भी हुआ।"

सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया, "वांगचुक की नाजुक सेहत को देखते हुए मेडिकल सलाह पर उन्हें मेडिकल जांच और जरूरत के हिसाब से आगे के इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके अलावा, डॉक्टरों ने वांगचुक की सेहत की जांच की, जहां उन्होंने कहा कि लंबे समय तक उपवास रखने की वजह से वह कमजोर हैं और उनमें डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। उन्हें निगरानी में रखा गया है। आगे के टेस्ट किए जा रहे हैं और एक्सपर्ट की देखरेख में उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है।"

डीसीपी नई दिल्ली के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से एक और पोस्ट में लिखा गया था, "माननीय हाईकोर्ट के आदेश और एक्सपर्ट मेडिकल सलाह के मुताबिक सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत की वजह से उन्हें जरूरी मेडिकल केयर के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।

पुलिस की ओर से आगे लिखा गया, "माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की, जिसमें थोड़ा हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस ने बहुत कंट्रोल रखा और सुरक्षित तरीके से काम पूरा किया। हम जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांति से जगह खाली कर दें।"

नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने सुबह कहा था, "माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सेहत की स्थिति और मेडिकल सलाह के आधार पर सोनम वांगचुक को यहां से बहुत जरूरी मेडिकल इलाज के लिए एक सही सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है और वह अभी मेडिकल देखरेख में हैं।"

--आईएएनएस

एसडी/वीसी