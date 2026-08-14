गुरुद्वारा की पवित्रता भंग करने वालों को माफ किया; गुरु कृपा से घृणा मुक्त हूं: सुखबीर बादल

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने हाल ही में हुए हमले के बाद फेसबुक पर पोस्ट कर गुरु साहिब के प्रति आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हर परीक्षा में अपना दयालु हाथ उनके ऊपर रखा है।

सुखबीर बादल ने पोस्ट में कहा, "मैं रोम-रोम पंत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ऋणी हूं, जिन्होंने मेरे जीवन में हर परीक्षा के दौरान अपना आश्रय दिया। कुछ समय पहले श्री गुरु रामदास जी के पवित्र स्थान पर मुझ पर जानलेवा हमला किया गया था। तब भी गुरु महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। अब फिर से दसवें पातशाह के पवित्र स्थान पर कुछ घृणित मन ने गुरुद्वारा की पवित्रता का उल्लंघन कर कोढ़ा कर्म किया, और एक बार फिर गुरु साहिब ने दया दिखाई।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु साहिब के आशीर्वाद से उनका मन किसी भी घृणा की भावना से मुक्त है। उन्होंने कहा, "मेरा मन केवल विनम्रता और सेवा में डूबा हुआ है। हर नानक नाम लेवा गुरसिख की तरह मैं भी 'भाई काहू काऊ देत नेह, नेह बेह मानत आन' के आदर्श को अपनाकर जीऊंगा। अकाल पुरख और गुरु महाराज के डर में, गुरु की कृपा की छाया में, मैं सेवा के लिए समर्पित था और रहूंगा।"

सुखबीर बादल ने शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का हर पल समुदाय से मिले प्रेम और आशीर्वाद का ऋण चुकाने के लिए समर्पित है। अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु साहिब सभी के सिर पर दया का हाथ बनाए रखें।

इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी की सराहना की। फडणवीस ने लिखा, "एसपीयू ड्यूटी के दौरान हमले के समय पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा के लिए तुरंत आगे आने वाले पीआई संतोष केंद्र की हिम्मत, सूझ-बूझ और कर्तव्य-निष्ठा वाकई तारीफ के काबिल है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर की गई पीआई संतोष केंद्र की यह त्वरित कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस की हिम्मत और कर्तव्य के प्रति समर्पण की गौरवशाली परंपरा को दर्शाती है। उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, "बहुत बढ़िया! ऐसे ही करते रहिए, पीआई संतोष केंद्र।"

--आईएएनएस

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