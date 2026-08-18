गुमला में जेजेएमपी का पांच लाख का इनामी सबजोनल कमांडर समेत चार उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद

गुमला, 18 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच लाख रुपये के इनामी सबजोनल कमांडर रामदेव लोहरा उर्फ काका समेत चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अन्य उग्रवादियों में जेजेएमपी का एरिया कमांडर अरविंद नायक, संगठन के सदस्य मुनेश्वर सिंह और जितेंद्र लोहरा शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, रामदेव लोहरा लातेहार जिले के बिंगाडा गांव का रहने वाला है और उस पर झारखंड पुलिस की ओर से पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादी जेजेएमपी में अलग-अलग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में सक्रिय थे। रामदेव लोहरा और अरविंद नायक संगठन के प्रमुख पदों पर थे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जेजेएमपी के सुप्रीमो रामदेव उरांव की गिरफ्तारी के बाद संगठन को गुमला क्षेत्र में फिर से सक्रिय करने और उसका विस्तार करने की योजना बनाई जा रही थी। इसी उद्देश्य से ये उग्रवादी लातेहार से गुमला पहुंचे थे।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। बरामद हथियारों में मैगजीन सहित एक एके-56 राइफल, मैगजीन सहित एक एसएलआर राइफल और एक सेमी-ऑटोमैटिक राइफल शामिल है।

इसके अलावा एके-47, एसएलआर और सेमी-ऑटोमैटिक राइफल के जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उग्रवादियों के पास से एक वॉकी-टॉकी, आठ मोबाइल फोन, एक वाई-फाई डोंगल तथा प्रतिबंधित जेजेएमपी और नक्सली संगठन से संबंधित पर्चे भी जब्त किए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार उग्रवादियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर जेजेएमपी के नेटवर्क, संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों और गुमला तथा आसपास के इलाकों में उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से गुमला में जेजेएमपी को दोबारा सक्रिय करने और संगठन के विस्तार की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एसके