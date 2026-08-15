गुजरात: महिला आरक्षण और मुफ्त कोचिंग को लेकर पीएम मोदी की घोषणाओं का लोगों ने किया स्वागत

वडोदरा, 15 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं और छात्रों ने शनिवार को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया। खास तौर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा को लोगों ने सकारात्मक कदम बताया।

80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें।

उन्होंने कहा कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी से उन्हें देश की नीतियां बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री की इस अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष वर्षा व्यास ने लाल किले से इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं ने हमेशा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जब भी देश, समाज या परिवार को जरूरत पड़ी, महिलाओं ने आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

वर्षा व्यास ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद और अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने आज लाल किले से इस विषय पर बात की। 1857 की क्रांति से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का इतिहास देखें तो महिलाओं ने देश के विकास, स्वतंत्रता और समाज के लिए हमेशा मजबूती से योगदान दिया है। परिवार और समुदाय को जब भी सहयोग की जरूरत हुई, महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है।"

अधिवक्ता कोमल कुकरेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समर्थन देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सभी दलों से महिलाओं के आरक्षण को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया है। पंचायत से संसद तक महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।"

वहीं, अधिवक्ता शीतल उपाध्याय ने भी राजनीतिक दलों से अपने मतभेद भुलाकर इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की।

उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश दर्शाता है कि वह महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करती हूं कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर महिलाओं के हित में एकजुट हों और इस कानून को समर्थन दें।"

बता दें कि संसद ने वर्ष 2023 में महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून पारित किया था।

इस कानून का क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाना है।

प्रधानमंत्री मोदी की ताजा अपील के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। उन्होंने राजनीतिक दलों से इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

इस बीच छात्रों और युवाओं के लिए की गई एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की बात कही।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोचिंग का खर्च गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ बन गया है। डिजिटल माध्यम से छात्र बिना महंगी कोचिंग और बड़े शहरों में जाकर रहने की जरूरत के अपनी तैयारी कर सकेंगे।

इस घोषणा का वडोदरा के छात्रों और अभिभावकों ने भी स्वागत किया।

अधिवक्ता शलव मजमुदार ने कहा, "यह प्रधानमंत्री द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। वह समझते हैं कि कई परिवारों के लिए शिक्षा ही अपने सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा उन छात्रों के लिए बहुत लाभकारी होगी, जिन्हें अच्छी कोचिंग सुविधाएं नहीं मिल पातीं। हर छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान हासिल करना और सही मार्गदर्शन पाना चाहता है।"

मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की यह घोषणा युवाओं पर केंद्रित उन कई योजनाओं का हिस्सा है, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में किया।

उन्होंने एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण देने की योजना की भी घोषणा की, ताकि युवाओं के लिए नए अवसरों का विस्तार किया जा सके।

--आईएएनएस

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