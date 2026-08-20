गुजरात: अवैध निर्माण को तोड़े जाने से रोकने के लिए रिश्वत मांगी, 3.15 लाख रुपए के साथ दो लोग पकड़े गए

अहमदाबाद, 20 अगस्त (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक नागरिक की शिकायत के बाद जाल बिछाकर अहमदाबाद में दो लोगों को 3.15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोपी ने उसके घर और दुकान की पहली मंजिल पर हुए नए निर्माण को तोड़े जाने से बचाने के लिए पैसे की मांग की थी।

आनंद एसीबी पुलिस स्टेशन की टीम ने 19 अगस्त को एक ट्रैप लगाया। शिकायत करने वाले ने पहली मंजिल पर लगी टिन की छत हटाकर पक्की छत बनवा ली थी। इसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (ईस्ट जोन) ने शिकायत करने वाले की मां के नाम दो नोटिस जारी किए। ये नोटिस बिना इजाजत किए गए निर्माण के बारे में थे और उनसे जवाब मांगा गया था कि इसे क्यों न हटाया जाए।

एसीबी का आरोप है कि इसके बाद आरोपी शिल्पा ने शिकायत करने वाले से संपर्क किया और धमकी दी कि नया निर्माण तोड़ दिया जाएगा।

आरोप है कि उसने निर्माण को न तोड़ने के बदले 3.25 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से 3 लाख रुपए एएमसी अधिकारियों के लिए और 25,000 रुपए खुद के लिए थे।

एसीबी ने बताया कि शिकायतकर्ता से पहले ही 10,000 रुपए लिए जा चुके थे, जबकि बाकी के 3.15 लाख रुपए 19 अगस्त को दिए जाने थे।

पैसे देने की इच्छा न होने पर शिकायत करने वाले ने एसीबी से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद एक ट्रैप लगाया गया। एजेंसी के अनुसार, शिल्पा और विजय अहीर ने शिकायत करने वाले से 3.15 लाख रुपए लिए और ऑपरेशन के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए। पूरी रकम मौके से बरामद कर ली गई।

रिश्वत का यह लेन-देन अहमदाबाद में एक सार्वजनिक सड़क पर आरोपियों की कार के अंदर हुआ।

ये आरोप एसीबी की शिकायत पर आधारित हैं और इन पर अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया होनी बाकी है।

--आईएएनएस

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