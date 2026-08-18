गुजरात: मादक पदार्थ के साथ दो लोग गिरफ्तार, एक करोड़ का गांजा जब्त

राजकोट, 18 अगस्त (आईएएनएस)। राजकोट शहर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर बामनबोर के पास एक ट्रक से 1.02 करोड़ रुपए का 204.9 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जन्माष्टमी के त्योहार से पहले नशीले पदार्थों की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

इस जानकारी पर कि तीन लोग एक ट्रक में गांजे की खेप लेकर जा रहे हैं, एसओजी की टीमों को डीसीबी पुलिस स्टेशन की तकनीकी मदद से बामनबोर के पास तैनात किया गया।

पुलिस ने गाड़ी को रोका और मोहम्मद उर्फ ​​कालो सरवाड़ी (26), जो राजकोट जिले के वाडा अहीर में किराए के मकान में रह रहा था और अरबाज संधि (27), जो राजकोट के बापा सीताराम चौक इलाके में रहने वाला ड्राइवर है, को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि दो अन्य आरोपी, राजकोट के लोधवार का रहने वाला रमीज उर्फ ​​मायो रजाकभाई और राजकोट में मोरबी रोड पर मोमाई होटल के पास हडाला का रहने वाला अमित उर्फ ​​गुरखो, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है।

एसओजी के अनुसार, रमीज ने कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को प्रति ट्रिप 20 हजार रुपए देने का वादा किया था और उन्हें गांजा लाने के लिए ओडिशा भेजा था। पुलिस ने कहा कि अमित ने ओडिशा में गांजे की खेप का इंतजाम किया और दोनों लोगों को उसे लेकर राजकोट वापस भेजा।

अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थ का वजन 204.900 किलोग्राम था और इसकी कीमत 1,02,45,000 रुपए थी। पुलिस ने तीन मोबाइल फोन, ट्रक, स्टील के पाइप, संबंधित ई-वे बिल और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए।

जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 1,55,73,730 रुपए आंकी गई। अधिकारियों ने बताया, "इस ऑपरेशन के लिए जानकारी 17 अगस्त को मिली थी, जब एसओजी अधिकारियों को पता चला कि रमीज उर्फ मायो और दूसरे आरोपी अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर गांजे की खेप लेकर जाने वाले हैं।

इसके बाद पुलिस ने उस जगह पर नजर रखी और ट्रक को रोका। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया और राजकोट एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

सीनियर अधिकारियों ने इस ऑपरेशन की देखरेख की। जब्ती के बाद मामला दर्ज किया गया, जबकि फरार चल रहे दो आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।

--आईएएनएस

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