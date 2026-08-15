गुजरात में 35 लाख रुपए से अधिक मूल्य का संदिग्ध मिलावटी घी और तेल जब्त

सूरत, 15 अगस्त (आईएएनएस)। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया के खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशों के बाद गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन ने सूरत और दीसा में छापेमारी की। इस दौरान 35 लाख रुपए से अधिक मूल्य का संदिग्ध मिलावटी घी और तेल जब्त किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सूरत में, अधिकारियों ने कामरेज तालुका के स्टाड परदी स्थित हिंदवा ड्रीम औद्योगिक एस्टेट में केवल फूड प्रोडक्ट द्वारा संचालित एक कारखाने पर छापा मारा।

यह इकाई बिना वैध लाइसेंस के चल रही थी और कथित तौर पर असली उत्पादों के नाम पर संदिग्ध मिलावटी घी का निर्माण और पैकेजिंग कर रही थी।

अधिकारियों ने 'श्री अनमोल रतन गाय घी' ब्रांड नाम से पैक किया गया 5,157 लीटर घी जब्त किया, जिसकी कीमत 26.12 लाख रुपए है। उन्होंने 3.63 लाख रुपए मूल्य का 1,485 किलोग्राम पामोलिन तेल और मिलावट में इस्तेमाल के लिए रखा गया 285 किलोग्राम सोयाबीन तेल भी जब्त किया।

जब्त किए गए सभी उत्पादों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए।

विभाग ने बताया कि फैक्ट्री को बाहर से बंद करके चलाया जा रहा था, जबकि उत्पादन और पैकिंग की गतिविधियां कथित तौर पर परिसर के अंदर चल रही थीं।

इसके अलावा, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन की पालनपुर सर्कल टीम ने डीसा में विभिन्न फर्मों पर छापेमारी की।

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने मिलावटी होने के संदेह में 987 लीटर घी जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 6,22,200 रुपए है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सभी मामलों में कानूनी नमूने एकत्र किए गए हैं और जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं।

जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पंशरिया ने चेतावनी दी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करके नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में खाद्य उत्पादों में मिलावट के खिलाफ अभियान को और सख्त बनाया जाएगा।

ये ताजा जब्ती राज्य अधिकारियों द्वारा खाद्य उत्पादों में संदिग्ध मिलावट के खिलाफ की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें अधिकारी तैयार उत्पादों और मिलावट के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेलों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

--आईएएनएस

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