गुजरात: पुलिस ने 26.81 लाख रुपए मूल्य की 7,164 शराब की बोतलें जब्त की

अहमदाबाद, 15 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद ग्रामीण जिले के बागोदरा पुलिस ने शनिवार को बागोदरा टोल प्लाजा पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 26.81 लाख रुपए मूल्य की 7,164 बोतलें भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) जब्त कीं।

जब्त की गई शराब, वाहन और अन्य वस्तुओं का कुल मूल्य 41.94 लाख रुपए आंका गया है।

यह जब्ती अहमदाबाद ग्रामीण में शराबबंदी और जुए से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है।

पुलिस निरीक्षक एचसी गोहिल और बागोदरा पुलिस स्टेशन के कर्मी टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी कांस्टेबल जयदीपसिंह भूपतसिंह को उत्तर प्रदेश नंबर प्लेट वाले एक ट्रक में शराब की तस्करी की सूचना मिली।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली। उन्हें 342 बक्से मिले जिनमें आईएमएफएल की 7,164 कंपनी-सीलबंद कांच और प्लास्टिक की बोतलें थीं।

जब्त की गई शराब की कीमत 26,81,088 रुपए थी, जबकि ट्रक की कीमत 15 लाख रुपए थी। पुलिस ने 5,000 रुपए का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया, जिससे जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 41,94,708 रुपए हो गया।

पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद अयूब निजामुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के बस्ती निवासी रोहित शर्मा की भी तलाश कर रहे हैं, जिसने कथित तौर पर शराब की आपूर्ति की थी।

एक अन्य व्यक्ति ने कथित तौर पर खेप का ऑर्डर दिया था, और जिसकी पहचान और ठिकाना अज्ञात है। पुलिस उसको भी तलाश कर रही है। साथ ही उन अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है जो जांच के दौरान सामने आ सकते हैं।

यह अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में चलाया गया। बागोदरा में हुई यह जब्ती गुजरात में शराब की जब्ती की घटनाओं के बीच हुई है, जहां अभी भी शराबबंदी लागू है।

13 अगस्त को, राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने वाव-थराद के बुधनपुर टोल प्लाजा के पास एक ट्रक से लगभग 31,836 बोतलें आईएमएफएल और बीयर जब्त कीं, जिनकी कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपए थी।

वाहन सहित जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 1.32 करोड़ रुपए बताया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/