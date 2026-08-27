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भारत समाचार

गुजरात में अलग-अलग सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं निवेशक : सीएम भूपेंद्र पटेल

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(Updated )
गुजरात

अहमदाबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका और कनाडा की सफल यात्रा के बाद लौटने पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद गुजरात में ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल निवेश लाना रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पत्रकारों से कहा, "इस यात्रा के दौरान हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल रिश्तों और उन पर लोगों के भरोसे का असर देखा है। प्रधानमंत्री पर लोगों के पूरे भरोसे की वजह से, निवेशक अलग-अलग सेक्टर में ज़्यादा निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।"

उन्होंने कहा कि डेलीगेशन का मकसद यह पक्का करना था कि भारत में आने वाला निवेश गुजरात में आए। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर की बड़ी कंपनियों और इन्वेस्टर्स के साथ-साथ उपहार सिटी के लिए प्रमुख फाइनेंशियल कंपनियों के साथ हुई मीटिंग्स में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा, "कई कंपनियां गुजरात में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं।" अमेरिका और कनाडा की यात्रा के फायदेमंद साबित होने का भरोसा जताते हुए भूपेंद्र पटेल ने कहा, "गुजरात में बहुत अच्छा निवेश आएगा।"

बता दें कि यात्रा के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में 10 से 12 जनवरी 2027 तक होने वाले 11वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में निवेश, सहयोग और पार्टनरशिप के लिए आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नेतृत्व में गुजरात सरकार के एक हाईलेवल डेलीगेशन ने आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और कनाडा की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की।

यात्रा के दौरान डेलीगेशन ने सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में इन्वेस्टर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, युवा उद्यमियों, इनोवेटर्स और गुजराती समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें कीं। डेलीगेशन में मुख्य सचिव एमके दास, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी नटराजन, उद्योग और खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार शामिल थे।

इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों में इंडेक्स-बी के मैनेजिंग डायरेक्टर केसी संपत, इंडस्ट्रीज के एडिशनल कमिश्नर अमित प्रकाश यादव, अहमदाबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अनूप सिंह गहलोत और अहमदाबाद जिला कलेक्टर भव्य वर्मा समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम