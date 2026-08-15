'राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखें': गुजरात के राज्यपाल की स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों से अपील

गांधीनगर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शनिवार को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोक भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकों को राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए और पूरी ईमानदारी, परिश्रम और सेवाभाव के साथ अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए देवव्रत ने लोगों से देश की प्रगति में योगदान देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का दृढ़ संकल्प लेने का आह्वान किया।

उनकी यह अपील ऐसे समय आई है जब देश 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस वर्ष के समारोहों में 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण में युवा भारतीयों के योगदान को भी उजागर किया गया है।

राज्यपाल ने लोक भवन में देशभक्तिपूर्ण वातावरण में तिरंगा फहराया और उन अमर शहीदों और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।

उनके 'अतुलनीय बलिदान, समर्पण और वीरता' को याद करते हुए देवव्रत ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नागरिकों से उनके योगदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि हम सभी को राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने और अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सेवा भाव से निभाने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए।

राज्यपाल ने नागरिकों से एकजुट होकर विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया।

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, देवव्रत ने लोक भवन परिसर में वृक्षारोपण किया, जो पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संवर्धन का संदेश था।

उन्होंने गुजरात की जनता और देश भर के नागरिकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और देश में शांति, समृद्धि और प्रगति की कामना की।

--आईएएनएस

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