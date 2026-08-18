गुजरात: डीजीपी की अध्यक्षता में लॉ एंड ऑर्डर पर रिव्यू मीटिंग, कई बड़े निर्देश जारी

गांधीनगर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के राज्य पुलिस प्रमुख (डीजीपी) ज्ञानेंद्र सिंह मलिक की अध्यक्षता में मंगलवार को लॉ एंड ऑर्डर पर एक रिव्यू मीटिंग हुई। मीटिंग में इमरजेंसी सर्विस 112 और उसके रिस्पॉन्स टाइम पर खास जोर दिया गया और विस्तार में चर्चा की गई।

इस मीटिंग में सभी शहर और जिले के बड़े पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए थे। पुलिस भवन में राज्य पुलिस चीफ ज्ञानेंद्र सिंह मलिक की अध्यक्षता में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा स्थिति पर राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर, रेंज हेड और जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें इमरजेंसी सर्विस 112 और उसके रिस्पॉन्स टाइम पर खास जोर दिया गया।

इस मीटिंग में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के काम करने के तरीके का डिटेल में रिव्यू किया गया। इसके अलावा, पुलिस गाड़ियों और ड्राइवरों की काफी उपलब्धता पक्का करने और ऑफ-रोड गाड़ियों की तुरंत मरम्मत करने के कड़े निर्देश दिए गए।

मीटिंग में 112 स्टाफ की सही अटेंडेंस और छुट्टी मंजूरी प्रोसेस के दौरान कंट्रोल रूम के साथ सही तालमेल पर भी जोर दिया गया। यह पक्का करने के मकसद से किसी भी इमरजेंसी या मुश्किल के समय लोगों को तुरंत, सही और समय पर पुलिस मदद मिले।

राज्य पुलिस प्रमुख ने पुलिस गाड़ियों के काम पर लगातार नजर रखने और पुलिस गाड़ियों के रिस्पॉन्स टाइम को ज्यादा से ज्यादा कम करने और इमरजेंसी के समय लोगों को तुरंत मदद देने के लिए जरूरी सुधार के कदम उठाने के लिए साफ गाइडेंस दिया।

--आईएएनएस

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