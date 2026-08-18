अमेरिका में सौ से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स से गुजरात सीएम की मुलाकात, राज्य को 'बेहतरीन ट्रेड पार्टनर' बताया

गांधीनगर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अमेरिका में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के 100 से ज्यादा लीडर्स के साथ कई राउंड-टेबल और वन-टू-वन मीटिंग की। उन्होंने राज्य को सिर्फ निवेश की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सप्लाई-चेन डेवलपमेंट के लिए एक लंबे समय के रणनीतिक साझेदार के तौर पर पेश किया।

अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडटेक, हेल्थटेक, गेमिंग और डीपटेक के लीडर्स के साथ बातचीत की। इस बातचीत में अमेरिकी कंपनियों और राज्य के बीच निवेश, रिसर्च, स्किलिंग और बिजनेस सहयोग के मौकों पर चर्चा हुई।

पटेल ने कंपनियों को अगले साल जनवरी में होने वाले 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027' में शामिल होने और बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी) मीटिंग्स के जरिए संभावित पार्टनरशिप की संभावनाओं को तलाशने के लिए आमंत्रित किया।

सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ बातचीत के दौरान, पटेल ने सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी क्षमताओं को गुजरात के इंडस्ट्रियल बेस के साथ जोड़ने की संभावना पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें आर एंड डी और इनोवेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल विस्तार तक सब कुछ शामिल है।

पटेल ने कहा, "अगली पीढ़ी के टेक्नोलॉजी हब की सफलता न केवल इनोवेशन पर निर्भर करेगी, बल्कि जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी, पूंजी, टैलेंट और पॉलिसी में स्थिरता जैसी सभी सुविधाओं की एक साथ उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी। गुजरात यह सब कुछ उपलब्ध कराने और टेक्नोलॉजी-आधारित निवेश को आसान बनाने के लिए तैयार है।"

मीटिंग्स में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और उभरती टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति मजबूत करने की राज्य की महत्वाकांक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

गुजरात खुद को एक प्रमुख सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में इसे पॉलिसी में स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) से प्रेरित चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए तेजी से आगे बढ़ते हब के तौर पर बताया है।

मीटिंग्स में शामिल इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी में स्थिरता, तेज मंजूरी प्रक्रियाओं और बिजनेस-फ्रेंडली व सक्रिय दृष्टिकोण की तारीफ की। एआई, हेल्थटेक, एडटेक और गेमिंग के लीडर्स के साथ एक अलग राउंड टेबल मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव एआई, रोबोटिक्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी और गेमिंग के उभरते इस्तेमाल पर चर्चा हुई।

भाग लेने वालों ने गुजरात में इन टेक्नोलॉजी के संभावित इस्तेमाल पर भी विचार किया। चर्चा में जेनरेटिव एआई मॉडल (लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी शामिल) और विज्ञापन, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो जनरेशन और शिक्षा में उनके इस्तेमाल पर बात हुई।

गेमिंग भी चर्चा का एक अन्य विषय था, जिसमें मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री लीडर्स ने गुजरात में इस सेक्टर को विकसित करने के मौकों पर विचार किया। चर्चा में गुजरात में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े मौकों और सहायक पॉलिसी, इनोवेशन और ज्यादा इंडस्ट्री भागीदारी के जरिए गेमिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की संभावना पर भी विचार किया गया।

--आईएएनएस

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