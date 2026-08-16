'भाजपा में जन्मे और इसी में रहे', गोपीनाथ मुंडे पर पृथ्वीराज चव्हाण के दावों को पंकजा मुंडे ने किया खारिज

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने अपने पिता गोपीनाथ मुंडे को लेकर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के दावे को सिरे से खारिज किया है। पंकजा ने कहा कि उनके पिता का जन्म कमल (भाजपा) में हुआ था और वे कमल में ही विलीन हो गए।

पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे ने कभी कांग्रेस में शामिल होने की संभावना तलाशी थी।

इस पर पंकजा मुंडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और चव्हाण के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस बयान का इस समय कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता ऐसे नेता नहीं थे, जो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से भाजपा में आए हों।

पंकजा मुंडे ने पत्रकारों से कहा, "पृथ्वीराज चव्हाण के बयान का अब कोई महत्व नहीं है। जहां तक ​​मैं अपने पिता को समझती हूं, वे इसी 'कमल' यानी भाजपा में जन्मे थे और इसी में रहे।"

पंकजा ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे भाजपा से गहराई से जुड़े हुए थे और उन्हें ऐसा व्यक्ति बताना, जिन्हें पार्टी में बाहर से लाया जा सकता था या जो एक राजनीतिक खेमे से दूसरे में जा सकते थे, अनुचित है।

इससे पहले, चव्हाण ने दावा किया कि गोपीनाथ मुंडे ने कांग्रेस में शामिल होने की शर्त के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद की मांग की थी। उन्होंने आगे दावा किया कि इस मामले पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा की गई थी, जिन्होंने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।

चव्हाण ने कहा कि यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विपक्षी दल के सांसद को सत्ताधारी पार्टी में लाकर सरकार में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। पूर्व सीएम ने दावा किया कि मनमोहन सिंह विपक्षी नेता को तोड़ने और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने के विचार के खिलाफ थे और उनकी आपत्ति के कारण ही आखिरकार यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई।

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