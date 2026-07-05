गोवा निर्मित अवैध शराब की बड़ी खेप महाराष्ट्र में बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार, एक वाहन जब्त

वाशिम, 5 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की उड़नदस्ता टीम ने अवैध विदेशी शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी खेप जब्त की है। यह कार्रवाई मंगरूलपीर तहसील के मोटसांगवी रोड पर की गई, जहां टीम ने एक संदिग्ध चारपहिया वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली।

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राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोवा निर्मित विदेशी शराब की एक बड़ी खेप मंगरूलपीर क्षेत्र से होकर गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर उड़नदस्ता टीम ने मोटसांगवी रोड पर वाहनों की सघन जांच शुरू की।

जांच के दौरान एक संदिग्ध चारपहिया वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से गोवा निर्मित विदेशी शराब की बड़ी मात्रा बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि शराब का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था।

अधिकारियों ने मौके पर ही शराब और वाहन को जब्त कर लिया। जब्त किए गए माल की कुल अनुमानित कीमत 5 लाख 87 हजार 650 रुपये आंकी गई है। इस मामले में वाहन चालक और तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है और आगे की जांच जारी है। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता है। विभाग ने कहा कि राज्य में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

फिलहाल जब्त वाहन और शराब को विभागीय कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था।

--आईएएनएस

एसएके/एएस