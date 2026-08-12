गढ़चिरोली में सांप के काटने की घटना ने आदिवासी इलाके में व्यवस्था की लापरवाही को उजागर किया : शिवसेना

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व के मूल निवासियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के धनोरा तालुका में जपतलाई स्थित एक सरकारी सहायता प्राप्त आदिवासी आवासीय स्कूल (आश्रम स्कूल) में एक दुखद घटना हुई। यहां जहरीले सांपों के काटने से छह छात्राओं को शिकार होना पड़ा, इनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई और दो की हालत गंभीर है। शिवसेना (यूबीटी) ने बुधवार को पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में यह जानकारी दी।

सामना के संपादकीय में इस त्रासदी को आदिवासी बच्चों के प्रतिदिन के खतरनाक हालातों का प्रमाण बताया गया। अखबार ने दावा किया कि हालांकि क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन आदिवासियों के जीवन को खतरा अभी भी बना हुआ है।

संपादकीय में राज्य प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि वह कॉरपोरेट संस्थाओं और राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करने वाले बाहरी खनन उद्यमियों को जगह देने के लिए आदिवासी आबादी को सुनियोजित रूप से विस्थापित कर रहा है, जो इस क्षेत्र की भूमि, जल और जंगलों के वास्तविक संरक्षक हैं। आरोप लगाया गया कि भारी खनन यातायात से स्थानीय आदिवासियों का जीवन लगातार खतरे में है और कथित तौर पर तेज रफ्तार खनन ट्रकों से 1,500 से अधिक निवासी मारे गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा दुर्घटना स्थलों की त्वरित सफाई की जाती है।

गढ़चिरौली को पर्यावरण के अनुकूल "स्टील हब" बनाने की योजनाओं के दावों का खंडन करते हुए संपादकीय में कहा गया है कि औद्योगिक गतिविधियों ने पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित किया है। कहा जाता है कि औद्योगिक कचरा आदिवासी घरों में पके हुए भोजन पर जमा हो जाता है, जिससे परिवारों को प्रदूषित पानी और दूषित भोजन मिलता है। इन स्थितियों का विरोध करने वाले स्थानीय निवासियों को कथित तौर पर नक्सली या देशद्रोही करार दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है।

बड़े पैमाने पर खनन कार्यों ने स्थानीय जानवरों के आवासों को नष्ट कर दिया है, जिससे तेंदुए और सांप जैसे वन्यजीव रिहायशी इलाकों और स्कूल के मैदानों में आ गए हैं। संपादकीय में कहा गया है कि आदिवासी आश्रम स्कूलों में जर्जर बुनियादी ढांचे के कारण यह खतरा और बढ़ गया है, जहां गंभीर संरचनात्मक दरारें, खराब स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और बुनियादी फर्नीचर की कमी के कारण बच्चों को नंगे फर्श पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

संपादकीय में पूरे गढ़चिरौली में चिकित्सा बुनियादी ढांचे की भारी कमी पर प्रकाश डाला गया है। आपातकालीन परिवहन और सरकारी एम्बुलेंस के न होने के कारण, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अक्सर कपड़े से बनी कामचलाऊ स्ट्रेचर पर लंबी दूरी तक ले जाया जाता है, जबकि शोक संतप्त माता-पिता के पास मृत बच्चों के शवों को अपने कंधों पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

आखिरकार, संपादकीय में यह तर्क दिया गया कि इस इलाके में नक्सलवाद को खत्म करने का काम स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि व्यावसायिक औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा और मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

--आईएएनएस

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