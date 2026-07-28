ग्रेटर नोएडा : पुलिस मुठभेड़ में गौकशी का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल, हथियार और संदिग्ध सामान बरामद

ग्रेटर नोएडा, 28 जुलाई (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौकशी के एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, इंजेक्शन, सीरिंज, धारदार हथियार और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है।

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वहीं, आरोपी के तीन अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को थाना दनकौर पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही थी।

इसी दौरान पुलिस टीम सेक्टर-18 पॉकेट-5सी पार्क के पास पहुंची, जहां एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के पास चार संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई।

घायल आरोपी की पहचान मेहताब पुत्र मेहरबान, निवासी ग्राम दौला रजपुरा, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, एक चोरी की बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, 10 एमएल का मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन, 30 एमएल का लिग्नोकेन हाइड्रो क्लोराइड इंजेक्शन, चार सील पैक सीरिंज, दो चापड़, चार छुरियां, चार प्लास्टिक की रस्सियां तथा चार प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए गए।

बरामद सामान को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि घायल आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 21 जुलाई को गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में थाना दनकौर में पहले से ही मु0अ0सं0 174/2026 के तहत गौवध निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मेहताब पहले भी वर्ष 2019 में गौवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी रह चुका है। इस प्रकार उसके खिलाफ गौकशी से संबंधित दो मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। पुलिस अब उसके अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हुआ है या नहीं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चेकिंग और सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, बरामद हथियारों और अन्य सामान की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिससे आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसके