गोपालगंज में हथियार लहराने के मामले में अनंत सिंह और गुंजन सिंह को मिली अग्रिम जमानत

पटना, 15 जून (आईएएनएस)। गोपालगंज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला बिहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर हथियार लहराने और अश्लील गाने गाने से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल केस है।

Read More

यह मामला मीरगंज पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले सेमराव गांव में 2 मई को आयोजित उपनयन संस्कार (जनेऊ संस्कार) से जुड़ा है।

इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में कथित तौर पर खुलेआम हथियार दिखाए जा रहे थे और समारोह के दौरान आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे।

वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने अनंत सिंह और गुंजन सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

गोपालगंज में एडीजे-3 की अध्यक्षता वाली विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की।

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने सभी नामजद आरोपियों को राहत दे दी।

बचाव पक्ष के वकील कुमार हर्षवर्धन पाठक ने कोर्ट में दलील दी कि वायरल वीडियो एडिटेड और संदिग्ध लग रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि जांचकर्ताओं ने न तो कोई फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) रिपोर्ट पेश की और न ही घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए कोई हथियार बरामद किए।

बचाव पक्ष के अनुसार, एफआईआर बिना पर्याप्त सबूत के दर्ज की गई थी और आरोप मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक बिना पुष्टि वाली क्लिप पर आधारित थे।

कोर्ट के फैसले से अनंत सिंह और गुंजन सिंह दोनों को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जबकि मामले की जांच जारी है।

अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए मामले को पहले ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को सौंप दिया है।

अब सबकी नजर सीआईडी की जांच और वायरल वीडियो व उससे जुड़े आरोपों की फोरेंसिक और जांच-पड़ताल से सामने आने वाले नतीजों पर है।

अनंत कुमार सिंह पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। उन्हें जेल में रखा गया था और वे उस मामले में अभी जमानत पर हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम