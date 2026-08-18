बारिश के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार बरकरार, क्षतिग्रस्त हिस्से समय रहते दुरुस्त

उन्नाव, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बारिश के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार और आवागमन सुचारु बनाए रखने के लिए एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने मोर्चा संभाल रखा है। बारिश से प्रभावित कुछ हिस्सों में आई आंशिक क्षति को समय रहते दुरुस्त कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी और तत्काल मरम्मत से यातायात पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है।

प्रोजेक्ट मैनेजर आरके मिश्रा ने बताया कि बारिश को देखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे के संवेदनशील हिस्सों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी सड़क की स्थिति में किसी तरह की समस्या सामने आती है, वहां तत्काल टीम भेजकर आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और एक्सप्रेसवे पर निर्बाध आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। बारिश से प्रभावित हिस्सों की पहचान कर उन्हें समय रहते ठीक किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मिश्रा ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर यातायात को बाधित किए बिना मरम्मत और रखरखाव का काम किया जा रहा है। इसके लिए फील्ड टीमों को सक्रिय रखा गया है और मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर नियमित पेट्रोलिंग और तकनीकी निरीक्षण बढ़ा दिया गया है।

टीमों को किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी टीम लगातार फील्ड में सक्रिय है। मौसम की चुनौती के बावजूद सड़क की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत के मुताबिक तत्काल मरम्मत कराई जा रही है।

--आईएएनएस

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