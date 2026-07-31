ग्लासगो में कम्युनिटी योग इवेंट में शामिल हुए गुजरात के डिप्टी सीएम

ग्लासगो, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने शुक्रवार को ग्लासगो में स्थानीय स्कॉटिश लोगों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ एक कम्युनिटी योग सेशन में हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारत की सांस्कृतिक पहुंच को उजागर करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

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सुबह के इस सेशन में स्थानीय समुदाय और भारतीय मूल के लोगों ने हिस्सा लिया। संघवी ने बिना किसी सरकारी प्रोटोकॉल के योग आसन और प्राणायाम किए।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने योग को दुनिया के लिए भारत का अनोखा और अमूल्य उपहार बताया और कहा कि यह शारीरिक सेहत और मानसिक शांति के बीच तालमेल बिठाता है।

उन्होंने कहा कि योग दुनिया के लिए भारत का अनोखा और अमूल्य उपहार है, जो शारीरिक सेहत और मानसिक शांति में तालमेल बिठाता है।

संघवी ने योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योग को वैश्विक मंच पर ले गए हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ स्कॉटिश लोगों की भागीदारी भारत और स्कॉटलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों और दोस्ती की भावना को दर्शाती है।

ग्लासगो की अपनी यात्रा के दौरान संघवी ने स्कॉटलैंड-इंडिया बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। यहां स्कॉटलैंड और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने, औद्योगिक साझेदारी और भविष्य में निवेश के मौकों पर चर्चा हुई।

उन्होंने गुजरात के बिजनेस-फ्रेंडली माहौल के बारे में बताया और इंडस्ट्री के बड़े लोगों को राज्य में निवेश के मौकों को देखने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने ग्लासगो में 'अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर' का भी प्रचार किया। इसे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान शहर के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है।

ग्लासगो और उसके आस-पास के लोगों को इस सेंटर में आने का न्योता देते हुए संघवी ने कहा कि यह सेंटर गेम्स से पहले अहमदाबाद की संस्कृति, विरासत, खान-पान और पहचान की झलक दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात 2030 में अहमदाबाद में दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्साहित है।

खेलों की बात करें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन राउंड से पहले भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से मुलाकात की।

--आईएएनएस

एमएस/