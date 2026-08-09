गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़े तीन गांजा तस्कर, फिरोजाबाद में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

गाजियाबाद/फिरोजाबाद, 9 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक 25 हजार रुपए का इनामी भी शामिल है।

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गाजियाबाद में पुलिस ने तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना विजयनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया था।

पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से इंदिरापुरम से हिंडन बैराज की ओर मादक पदार्थों की खेप लेकर जा रहे हैं। पुलिस टीम ने स्कूटी को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी रुकने के बजाय पुश्ता रोड की तरफ भागने लगे।

पुलिस ने पीछा किया तो कच्चे रास्ते पर स्कूटी फिसलने से तीनों आरोपी गिर गए। पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनस के पैर में दो गोली और दिलशाद के पैर में एक गोली लगी, जबकि पुलिस ने असलम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 किलो गांजा, स्कूटी, दो अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल दोनों आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी अनस के खिलाफ डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मौके पर कानून-व्यवस्था सामान्य है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

वहीं, फिरोजाबाद में पुलिस ने 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कुछ दिन पहले एक घर में घुसकर लूटपाट की थी और एक महिला को बुरी तरह घायल कर दिया था। दक्षिण पुलिस थाना क्षेत्र में उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार लिया गया। आरोपी के पैर में गोली लगने के कारण बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया।

--आईएएनएस

डीसीएच/