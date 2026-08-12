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भारत समाचार

गाजियाबाद : इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर टीम ने समय रहते पाया काबू

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(Updated )
गाजियाबाद

गाजियाबाद, 12 अगस्त (आईएएनएस)। गाजियाबाद के पाण्डव नगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तत्काल सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

अग्निशमन विभाग की तत्परता और त्वरित कार्रवाई के चलते आग को फैक्ट्री के अन्य हिस्सों और आसपास स्थित दूसरी औद्योगिक इकाइयों तक फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त को सुबह करीब 8:01 बजे फायर स्टेशन कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद को सूचना प्राप्त हुई कि पाण्डव नगर इंडस्ट्रियल एरिया में खसरा नंबर-339 स्थित प्राइड इंटरप्राइजेज की फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी कोतवाली फायर स्टेशन के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर वाटर ब्राउजर, वाटर टेंडर और स्वदेशी कंपाउंड में तैनात फायर टेंडर को भी भेजा गया।

फायर विभाग की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो फैक्ट्री के भवन के प्रथम तल के ऊपर बने टीन शेड का एक हिस्सा आग की चपेट में आने के कारण क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर चुका था। मौके पर पाउचिंग मशीन तथा झाड़ू के कवर सहित अन्य सामग्री में आग लगी हुई थी। आग तेजी से फैलने की स्थिति में थी, जिससे आसपास की फैक्ट्रियों को भी खतरा पैदा हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन अधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

टीम ने एमएफई की मदद से हौज पाइप लाइन फैलाकर आग पर चारों तरफ से प्रभावी तरीके से पानी की बौछार की। फायर कर्मियों ने आग को प्रथम तल के क्षेत्र में ही घेर लिया और उसे फैक्ट्री के अन्य हिस्सों तक पहुंचने से पहले नियंत्रित कर लिया। फायर कर्मियों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई के चलते कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

इसके बाद टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया कि कहीं कोई दोबारा आग भड़कने की स्थिति न हो। साथ ही आसपास की औद्योगिक इकाइयों को भी सुरक्षित बचा लिया गया।

घटना के दौरान फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन फायर विभाग की टीम के समय पर पहुंचने से स्थिति को गंभीर होने से रोक लिया गया। आग के कारण फैक्ट्री में रखी कुछ मशीनरी और सामग्री के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। फायर विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों के भीतर ज्वलनशील सामग्री, मशीनरी और विद्युत उपकरणों की मौजूदगी के कारण आग तेजी से फैलने का खतरा रहता है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसके