गुजरात: वलसाड में चावल के छिलके के नीचे छिपाई गई 14.2 लाख रुपए की शराब जब्त

वलसाड, 26 जुलाई (आईएएनएस)। स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने रविवार को गुजरात के वलसाड जिले में एक पिक-अप ट्रक को रोककर सिलवासा से ऊना ले जाई जा रही 14.20 लाख रुपए की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि शराब को पकड़े जाने से बचने के लिए चावल के छिलके से भरे प्लास्टिक के बोरों में छिपाया गया था।

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यह कार्रवाई सूरत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रेम वीर सिंह और वलसाड के पुलिस अधीक्षक युवराजसिंह जडेजा के निर्देशानुसार जिले में शराबबंदी से संबंधित अपराधों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत की गई।

यह छापेमारी एलसीबी पुलिस इंस्पेक्टर एयू रोज की देखरेख में की गई।

पुलिस के अनुसार, पीएसआई जेजी वासावा के नेतृत्व में एलसीबी के जवान जिले में निषेध गश्त पर थे, तभी सहायक पुलिस कांस्टेबल तेजपालसिंह महेंद्रसिंह को अवैध शराब ले जा रहे एक वाहन के बारे में विशेष सूचना मिली।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मुंबई-सूरत मार्ग पर डूंगरी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर फेयर कंपनी के पास एक भूरे रंग के टाटा टेम्पो को रोका।

तलाशी के दौरान, अधिकारियों को वाहन में लदे हुए चावल के छिलके से भरे 100 प्लास्टिक के बोरे मिले। बोरों के नीचे से पुलिस ने व्हिस्की, वोदका और बीयर सहित भारतीय निर्मित विदेशी शराब से भरे 203 बक्से बरामद किए।

खेप में 8,940 बोतलें और कैन थे, जिनकी कुल मात्रा 1,809.360 लीटर थी और जिनकी कीमत 14,20,944 रुपए थी।

पुलिस ने चालक की तलाशी के दौरान बरामद 8 लाख रुपए मूल्य का वाहन, 31,500 रुपए मूल्य के चावल के छिलके के बोरे और 5,000 रुपए मूल्य का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया।

जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 22,57,444 रुपए आंका गया है। चालक की पहचान गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका के मोती फाफनी गांव का निवासी हिम्मत सोलंकी (38) के रूप में हुई है। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने इस मामले में दो वांछित आरोपियों के नाम भी बताए हैं। एक की पहचान जो गिर सोमनाथ जिले के ऊना का निवासी केवल मनुभाई के रूप में हुई है। उस पर शराब की खेप के परिवहन और खरीद की व्यवस्था करने का आरोप है।

दूसरा आरोपी मनुभाई का अज्ञात सहयोगी है, जिसने कथित तौर पर खेप के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया वाहन उपलब्ध कराया था।

सहायक पुलिस कांस्टेबल तेजपालसिंह महेंद्रसिंह ने गुजरात निषेध कानून की संबंधित धाराओं के तहत डूंगरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

जब्त की गई संपत्ति और गिरफ्तार आरोपियों को डूंगरी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/