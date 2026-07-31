गुजरात पुलिस ने भरूच में 540 पेंटाजोसिन इंजेक्शन जब्त किए

भरूच, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने भरूच जिले में एक किराए की दुकान से 540 प्रतिबंधित पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन जब्त किए हैं और बिना जरूरी मंजूरी के इस प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा को रखने और बेचने के आरोप में 31 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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यह कार्रवाई एएनटीएफ वड़ोदरा जोन ने भरूच के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में की। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत प्रतिबंधित नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थी।

एएनटीएफ के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों ने वड़ोदरा जोन में प्रतिबंधित पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया था।

अंकलेश्वर में एएनटीएफ कैंप से गश्त के दौरान असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर नवीन कड़किया और हेड कॉन्स्टेबल महेश बाबूलाल को मिली पक्की जानकारी के आधार पर, अधिकारियों ने भरूच जिले के अंसार मार्केट में मदीना मस्जिद के पास प्लॉट नंबर 2 पर स्थित एक किराए की दुकान पर छापा मारा।

छापेमारी के दौरान, टीम ने सरफराज अहमद को गिरफ्तार किया, जो कबाड़ का व्यापारी है और अभी अंकलेश्वर में सीफी हाइट्स में रह रहा है। पुलिस ने बताया कि उसके पास बिना किसी वैध पास, परमिट या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के 540 पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन शीशियां पाई गईं।

इंजेक्शन्स के अलावा, अधिकारियों ने एक मोबाइल फोन और नकद भी जब्त किया। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 53,480 रुपए आंकी गई है।

एएनटीएफ ने बताया कि मुंबई के रहने वाले आशुतोष पांड्या को इस मामले में वॉन्टेड आरोपी बनाया गया है। वॉन्टेड आरोपी का पता लगाने और इंजेक्शन्स के कथित गैर-कानूनी वितरण में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/