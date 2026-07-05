गुजरात पुलिस ने 1.01 करोड़ रुपए कीमत की दुर्लभ एम्बरग्रीस जब्त की, एक गिरफ्तार

अहमदाबाद, 5 जुलाई (आईएएनएस)। रविवार को अहमदाबाद जिले के ढोलेरा के पास एक रेड के दौरान गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने 1.01 किलोग्राम एम्बरग्रीस (जिसे आम तौर पर व्हेल की उल्टी कहा जाता है) जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 1.01 करोड़ रुपए है। इसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

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यह ऑपरेशन स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने राज्य भर में गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) जीएस मलिक के निर्देशों पर चलाया था।

पुलिस इंस्पेक्टर एजे चौहान और उनकी टीम ने अहमदाबाद-भावनगर हाईवे पर पिपली गांव के पास राज चामुंडा होटल में रेड की, जहां उन्होंने ढोलेरा तालुका के पिपली गांव के रहने वाले मेहुल चौहान को पकड़ा।

पुलिस के अनुसार, मेहुल चौहान के पास अलग-अलग साइज और आकार के पांच सख्त टुकड़े मिले, जिनका रंग सफेद, क्रीम और सुनहरे-भूरे रंग का था।

सामान की जांच के लिए वन विभाग और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के अधिकारियों को बुलाया गया। शुरुआती जांच में इन टुकड़ों की पहचान एम्बरग्रीस के तौर पर हुई।

इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर इन पांचों टुकड़ों का कुल वजन 1.01 किलोग्राम निकला। पुलिस ने जब्त किए गए एम्बरग्रीस की कीमत 1.01 करोड़ रुपए आंकी।

जांच के लिए सैंपल लेने के बाद, अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 106 के तहत कैश समेत 1,01,01,820 रुपये की संपत्ति जब्त की। इसी कानून की धारा 35(1)(ई) के तहत मेहुल चौहान को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के दौरान, मेहुल चौहान ने जांचकर्ताओं को बताया कि करीब दो महीने पहले, जब वह भावनगर में एक डायमंड पॉलिशिंग यूनिट में काम कर रहा था, तो फैक्ट्री के एक कर्मचारी और भावनगर के करचलिया पारा के रहने वाले पवन कोली ने उसे एम्बरग्रीस अपने पास रखने के लिए कहा था।

अधिकारियों ने बताया कि मेहुल चौहान ने दावा किया कि उसे वादा किया गया था कि इसके बिकने पर उसे कमीशन मिलेगा।

जांच करने वालों ने आगे बताया कि मेहुल चौहान ने उन्हें बताया कि वह यह सामान अपने पैतृक गांव पिपली ले गया था। भावनगर के कुंभारवाला के रहने वाले और पवन कोली के दोस्त प्रवीण चौहान से यह जानकारी मिलने के बाद कि एक खरीदार मिल गया है, वह इसे सौंपने के लिए ले जा रहा था।

उसने आरोप लगाया कि वह प्रवीण चौहान और भावनगर के ही रहने वाले मेहुल नाम के एक अन्य व्यक्ति को यह खेप पहुंचाने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोक लिया।

एम्बरग्रीस एक दुर्लभ पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र में बनता है। ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम में 'फिक्सेटिव' के तौर पर किया जाता रहा है, क्योंकि यह खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है।

इसका इस्तेमाल अगरबत्ती, खुशबूदार तेल और लग्जरी खुशबू वाले प्रोडक्ट्स में भी किया जाता रहा है, और कुछ संस्कृतियों में इसे दवा और कामोत्तेजक के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/