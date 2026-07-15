गुजरात ने सूरत बाढ़ पीड़ितों के लिए 550 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की

गांधीनगर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने बुधवार को सूरत में आई बाढ़ से प्रभावित निवासियों, व्यापारियों और व्यवसायों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि इन उपायों पर अगले तीन वर्षों में राज्य सरकार को लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी 6 जुलाई से शुरू हुई भारी बारिश के एक सप्ताह बाद दी गई है, जिसके कारण सूरत के आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ आ गई थी।

शहर में दो दिनों के भीतर लगभग 20 इंच बारिश हुई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने पड़े, व्यवसाय बाधित हुए और घरों, दुकानों और औद्योगिक इकाइयों को नुकसान पहुंचा।

हजारों लोगों को निचले इलाकों से निकाला गया, जबकि स्कूल बंद रहे और राहत कार्य कई दिनों तक जारी रहा।

इन फैसलों की घोषणा करते हुए संघवी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सूरत दौरे के दौरान अधिकारियों को आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक नुकसान का तत्काल व्यापक सर्वेक्षण करने, नकद सहायता और घरेलू सहायता का वितरण शुरू करने, पूरे शहर में सफाई कार्य में तेजी लाने, घर-घर जाकर स्वास्थ्य टीमों को तैनात करने और प्रभावित इलाकों में चिकित्सा शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया था।

उन्होंने कहा कि गुजरात भर के नगर निगमों से भेजे गए कर्मियों सहित लगभग 9,000 सफाईकर्मी पिछले एक सप्ताह से चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं ताकि स्थिति सामान्य हो सके।

संघवी ने कहा कि अब तक 19,000 से अधिक नागरिकों को नकद सहायता और घरेलू सहायता दी जा चुकी है। 19,800 से अधिक लोगों को भी सहायता प्रदान की गई है जिनके भूतल वाले घर बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जबकि ऊपरी मंजिलों में रहने वाले लगभग 36,000 लोग, जो संपत्ति के नुकसान के बावजूद काम पर नहीं जा सके, उन्हें विशेष सहायता दी गई है।

सरकार ने बाढ़ से प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त हाथगाड़ियों और ठेलागाड़ियों के मालिकों को 7,500 रुपए मिलेंगे, जबकि 40 वर्ग फुट तक के केबिनों के मालिकों को 25,000 रुपए मिलेंगे।

40 वर्ग फुट से बड़े केबिनों के मालिकों को 50,000 रुपए मिलेंगे। स्थायी दुकानों को एक लाख रुपए की सहायता मिलेगी। स्थायी दुकानें चलाने वाले जीएसटी-पंजीकृत व्यापारियों के लिए, सरकार ने एक ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसके तहत वह तीन साल तक व्यावसायिक ऋणों पर सात प्रतिशत ब्याज वहन करेगी।

--आईएएनएस

एमएस/