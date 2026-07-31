गुजरात में ट्रैफिक शिकायतों का नया सिस्टम, 112 के जरिए मिलेगी तत्काल मदद

गांधीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस शनिवार से सभी टेलीफोनिक यातायात संबंधी शिकायतों को राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन '112' के माध्यम से दर्ज करेगी। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) योजना के तहत लागू की जा रही है। इसके साथ ही अब तक संचालित अलग टोल फ्री ट्रैफिक हेल्पलाइन को बंद कर दिया जाएगा।

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नई व्यवस्था के तहत, नागरिक '112' डायल करके यातायात संबंधी सभी शिकायतें और अभ्यावेदन दर्ज करा सकेंगे।

राज्य यातायात शाखा ने शुक्रवार को बताया कि अपेक्षाकृत कम शिकायतें प्राप्त होने के बाद मौजूदा टोल फ्री यातायात शिकायत नंबर 1800 233 1122 को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

इस एकीकरण का उद्देश्य यातायात संबंधी शिकायतों की सेवाओं को ईआरएसएस के माध्यम से संचालित एकल राष्ट्रव्यापी आपातकालीन मंच के अंतर्गत लाना है।

हालांकि, टेलीफोन हेल्पलाइन में बदलाव किया गया है, लेकिन गुजरात पुलिस ने कहा कि यातायात संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए मौजूदा सभी ऑनलाइन और ऐप आधारित चैनल बिना किसी बदलाव के काम करते रहेंगे।

शुक्रवार को एक बयान में राज्य यातायात शाखा ने कहा, "नागरिकों की सुविधा और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने यातायात संबंधी शिकायतों के लिए अलग नंबर को राष्ट्रव्यापी 112 (आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली - ईआरएसएस) हेल्पलाइन के साथ मिला दिया है। 1 अगस्त से यातायात संबंधी सभी टेलीफोनिक शिकायतें और अभ्यावेदन केवल 112 डायल करके ही दर्ज किए जा सकेंगे।"

पुलिस ने लोगों से भविष्य में यातायात संबंधी सभी शिकायतों, सुझावों और अभ्यावेदनों के लिए 112 हेल्पलाइन का उपयोग करने और पूरे राज्य में सुचारू यातायात आवागमन बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। राज्य यातायात शाखा ने कहा कि भारी बारिश के कारण जलभराव, पेड़ गिरने या इसी तरह की बाधाओं से यातायात जाम होने की स्थिति में वाहन चालक तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए 112 का उपयोग कर सकेंगे।

राज्य यातायात शाखा ने कहा, "बारिश से संबंधित आपात स्थितियों में वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को अब अलग-अलग नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल एक आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करना होगा।"

1 अगस्त से गुजरात में कहीं भी यातायात संबंधी समस्याओं के लिए टेलीफोन सहायता की आवश्यकता वाले वाहन चालकों को केवल 112 पर संपर्क करने की आवश्यकता होगी, जबकि डिजिटल शिकायत प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेंगे।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी