गुजरात में बारिश: सीएम ने तैयारियों का लिया जायजा, 16,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया

गांधीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार देर रात स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर (एसईओसी) का अचानक दौरा किया। उन्होंने राज्य की तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि मौसम विभाग ने शनिवार को 10 जिलों में रेड अलर्ट की संभावना जताई थी।

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समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में बारिश की स्थिति का आकलन किया और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के इंतजाम भी मजबूत किए हैं। जरूरत पड़ने पर सिविल प्रशासन की मदद के लिए अहमदाबाद, नवसारी और सूरत में सेना की दो-दो टुकड़ियां स्टैंडबाय पर रखी गई हैं।

इसके अलावा, अगर स्थिति बिगड़ती है, तो बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए जामनगर, जोधपुर, वड़ोदरा और पुणे में भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रशासन द्वारा किए गए व्यापक एहतियाती उपायों के कारण पहले ही 16,500 से ज्यादा लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है।

मौसम से जुड़ी घटनाओं में 41 और लोगों को बचाया गया है। शुक्रवार को गुजरात के 201 तालुकाओं में बारिश दर्ज की गई, जो सक्रिय मॉनसून सिस्टम के व्यापक असर को दिखाता है।

राज्य में अब तक मौसम की कुल बारिश का 61.5 प्रतिशत हिस्सा हो चुका है।

तैयारियों का जायजा लेते हुए पटेल ने उन जिला प्रशासनों को निर्देश दिया जहां खराब मौसम की आशंका है कि वे लगातार सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करें।

बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों में मुख्य सचिव एमके दास, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धवल पटेल और राहत आयुक्त गौरव मकवाना शामिल थे।

--आईएएनएस

एमएस/