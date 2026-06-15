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गुजरात के उपमुख्यमंत्री ने अनुसंधान एवं विकास, त्वरित अनुमोदन और स्थानीय निवेश पर जोर दिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 15, 2026, 05:50 PM
गुजरात के उपमुख्यमंत्री ने अनुसंधान एवं विकास, त्वरित अनुमोदन और स्थानीय निवेश पर जोर दिया

गांधीनगर, 15 जून (आईएएनएस)। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार को 'विकसित गुजरात औद्योगिक नीति-2026' के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में अनुसंधान एवं विकास, प्रोत्साहनों की त्वरित डिलीवरी और गुजरात में निवेश को बनाए रखने पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस नीति को उभरते उद्योगों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए राज्य को तैयार करने की दीर्घकालिक रणनीति बताया।

गांधीनगर में नीति के शुभारंभ के अवसर पर उद्योगपतियों और हितधारकों को संबोधित करते हुए संघवी ने कहा कि गुजरात की औद्योगिक उपलब्धियां सरकार और उद्यमियों के सहयोग से हासिल हुई हैं, और यह नई नीति भारत के अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वित्त मंत्री कानू देसाई, वरिष्ठ मंत्री जीतू वाघानी, उद्योग राज्य मंत्री जयराम गामित, मुख्य सचिव एमकेदास, उद्योग एवं खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ममता वर्मा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. नटराजन और उद्योग आयुक्त पी. ​​स्वरूप कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

उन्होंने पटेल के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक विचारशील, जन-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ लगातार काम किया है। संघवी ने कहा कि सच्चे अर्थों में, उन्होंने जनता के संरक्षक के रूप में कार्य किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपने आकार से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि राज्य भारत के कुल भूभाग का लगभग पांच प्रतिशत और जनसंख्या का लगभग छह प्रतिशत ही है, फिर भी यह देश के विनिर्माण उत्पादन में 18 प्रतिशत से अधिक और राष्ट्रीय जीडीपी में 8.2 प्रतिशत का योगदान देता है।

उन्होंने बताया कि भारत के लगभग 40 प्रतिशत माल ढुलाई का काम गुजरात में होता है और देश के लगभग एक तिहाई निर्यात इसी राज्य से होते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात में देश में सबसे अधिक लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। संघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पिछले 22 वर्षों में गुजरात की अर्थव्यवस्था में 20 गुना वृद्धि हुई है।

--आईएएनएस

एमएस/