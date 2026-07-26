गुजरात के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने केंद्र के परीक्षा सुधार पैनल का समर्थन किया

गांधीनगर, 26 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी उद्यमी नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्य बल गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भारत की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया है।

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प्रधानमंत्री ने रविवार को घोषणा की कि केंद्र ने कार्य बल का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलेकणी कर रहे हैं।

इस पहल का उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे युवाओं के भविष्य की रक्षा और हमारी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी कदम।

उन्होंने आगे कहा कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में परीक्षा सुधारों पर एक उच्च-स्तरीय कार्य बल का गठन देश भर में परीक्षाओं में पारदर्शिता, विश्वास और प्रौद्योगिकी-आधारित निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीति भले ही विभाजनकारी हो, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंदन नीलेकणी को परीक्षा सुधारों पर उच्च-स्तरीय कार्य बल का नेतृत्व सौंपने का निर्णय एक ऐसे शासन मॉडल को दर्शाता है जो राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर योग्यता, अनुभव और परिणामों को महत्व देता है।

प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार, कार्य बल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/