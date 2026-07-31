गुजरात बाढ़ : सूरत में रेड अलर्ट जारी, लोगों से 24 घंटे घर के अंदर रहने की अपील

सूरत, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने सूरत शहर और जिले के लोगों से अगले 24 घंटे घर के अंदर या दूसरी सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किया है।

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अधिकारियों ने 24 घंटे मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, कमजोर इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को तैयार रहने को कहा है।

राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया ने शुक्रवार को सूरत जिला आपदा कंट्रोल रूम के दौरे के दौरान तैयारियों की समीक्षा की।

उन्हें जिला कलेक्टर तेजस परमार ने मौजूदा मौसम की स्थिति, डिजास्टर कंट्रोल रूम के कामकाज और राहत व बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी दी।

पंशेरिया ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने भारी बारिश और तेज हवाओं के रेड अलर्ट के जवाब में सभी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि "सूरत डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है"।

मंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों में 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और भारी बारिश होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "इस स्थिति में हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे अगले 24 घंटों तक अपने घरों या दूसरी सुरक्षित जगहों से बिना वजह बाहर न निकलें और बढ़ते पानी को देखने के लिए खाड़ियों या नदी के किनारे जाने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचें।"

सूरत के कलेक्टर ने सावधानी के तौर पर कपड़ा यूनिट, हीरा फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया है।

प्रशासन ने उन इलाकों से लोगों को हटाना भी शुरू कर दिया है, जहां पिछली भारी बारिश के दौरान बाढ़ आई थी। साथ ही वेलांजा समेत निचले इलाकों से भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम अगले 24 घंटों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पीने के पानी और दूध समेत जरूरी चीजों का स्टॉक अपने पास रखें।

पंशेरिया ने कहा, "इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए जरूरी मैनपावर सुनिश्चित करने के लिए सूरत शहर और जिले में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं।"

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है जबकि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की टीमों को राहत और बचाव काम के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है।

उन्होंने कहा, "डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें लगातार काम कर रही हैं जबकि तलाटी लेवल के अधिकारी, प्रांत ऑफ‍िस और सभी जोनल ऑफ‍िस पिछली रात तक चालू रहे और पूरी रात काम करते रहेंगे।"

एमएलए और कॉर्पोरेटर समेत लोकल चुने हुए प्रतिनिधि भी अपने-अपने इलाकों के हालात पर नजर रख रहे हैं। पंशेरिया ने लोगों को सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी के खिलाफ भी आगाह किया और लोगों से अपील की कि वे सिर्फ कलेक्टर ऑफ‍िस द्वारा मीडिया के जरिए जारी किए गए ऑफ‍िशियल अपडेट पर ही भरोसा करें।

उन्होंने कहा, "नागरिकों को अफवाहों या किसी भी बिना इजाजत या गलत जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ कलेक्टर ऑफ‍िस की तरफ से हर घंटे जारी की जाने वाली ऑफ‍िशियल एडवाइजरी पर ही भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्‍त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम