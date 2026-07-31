गुजरात: भारी बारिश की चेतावनी के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, स्कूल बंद किए गए

गांधीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात ने आपदा से निपटने की अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारी से बहुत भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, इमरजेंसी टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है और कई जिलों में राहत और बचाव के इंतजाम मजबूत किए हैं।

Read More

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अहमदाबाद, आणंद, अरावली, भरूच, भावनगर, डांग, गांधीनगर, खेड़ा, नर्मदा, नवसारी, साबरकांठा, सूरत, तापी, वडोदरा और वलसाड जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद राज्य प्रशासन ने तेजी से कदम उठाए।

लोगों को सतर्क रहने, बिना जरूरत यात्रा न करने और जरूरी न होने पर घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। गांधीनगर में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) डॉ. जयंती रवि ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) का दौरा किया।

मौजूदा स्थिति के बारे में राहत आयुक्त गौरव मकवाना से विस्तृत जानकारी लेने के बाद उन्होंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को चौबीसों घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया।

सूरत जिले में वहां के तालुकाओं में 3 से 10 इंच बारिश होने के बाद राज्य के सबसे अहम एहतियाती कदम उठाए गए।

जिला प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे तक ग्रामीण इलाकों के निचले और जोखिम वाले गांवों से 1,117 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।

लोगों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों, शेल्टर होम, कम्युनिटी हॉल और रिश्तेदारों के घरों में भेजा गया।

सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मंगरोल तालुका में हुआ, जहां वसरावी, लुवारा, हरंगम, वंकल, भीलवाड़ा, खरेडा, बोरिया, शाह और अंबावाड़ी जैसे गांवों के 321 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।

इसके अलावा, मांडवी तालुका के गांवों से 276 लोगों, अंबिका तालुका से 151, ओलपाड तालुका से 99, अरेथ तालुका से 76, बारडोली तालुका से 40, चोरयासी तालुका से 40 और कामरेज तालुका के चिखली गांव से 34 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए सभी लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम किया गया है, जबकि पलसाना और उमरपाडा में और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की जरूरत को देखते हुए कड़ी नजर रखी जा रही है।

आपदा से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए, सूरत जिला प्रशासन ने 'डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट' के तहत हर ग्रामीण तालुका में राहत और बचाव कार्यों की देखरेख के लिए सीनियर क्लास-1 अधिकारियों को नियुक्त किया।

ये अधिकारी सीधे सूरत डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर के साथ तालमेल बिठाएंगे और अपने तय इलाकों में तैयारी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और इमरजेंसी ऑपरेशन की देखरेख करेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/