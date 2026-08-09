गौ माता सेवा कार्यक्रम आध्यात्मिक परंपरा का प्रमाण है: नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 9 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि पंजाब के पटियाला जिले के समाना की पवित्र भूमि पर आयोजित गौ कथा और गौ माता सेवा का पवित्र कार्यक्रम भारत की महान आध्यात्मिक और सनातन परंपरा का प्रमाण है।

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'हिंद दी चादर' गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित यह समारोह, आस्था, सेवा की परंपरा और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का एक उल्लेखनीय और अनूठा संगम है।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में केवल 200 गौशालाएं थीं और उनका वार्षिक बजट मात्र 2 करोड़ रुपए था। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य में गौशालाओं की संख्या अब बढ़कर 650 हो गई है, जबकि उनका बजट रिकॉर्ड 600 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इन गौशालाओं में वर्तमान में 4 लाख से अधिक आवारा पशुओं की पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखभाल की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पशुओं की असुविधा को सुनिश्चित करने के लिए 350 गौशालाओं में बड़े शेड और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई गौशालाओं की स्थापना के लिए भूमि पंजीकरण पर लगने वाला एक प्रतिशत स्टांप शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां पंजाब सरकार की उपेक्षा के कारण पंजाब में युवा तेजी से नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं, वहीं हरियाणा ने युवाओं को खेल के मैदानों से जोड़ने के लिए 2,000 खेल केंद्र स्थापित किए हैं, जहां लगभग 4 लाख युवा प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इस खेल नीति का परिणाम यह है कि हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए कुल 39 पदकों में से अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण पदक जीते।

उन्होंने आगे कहा कि यह गर्व की बात है कि इन सात स्वर्ण पदकों में से पांच हरियाणा की बेटियों ने जीते हैं, जिससे देश और राज्य को विश्व मंच पर गौरव प्राप्त हुआ है।

--आईएएनएस

एमएस/