युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और सिविल डिफेंस में सुधार सहित पीएम मोदी ने की 6 बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान कई अहम घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, फ्री कोचिंग और सेमीकंडक्टर को लेकर 6 बड़ी घोषणाएं की।

एआई यूथ स्किलिंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज, लाल किले की प्राचीर से, मैं देश के युवाओं के लिए एक घोषणा करना चाहता हूं, हमने संकल्प लिया है कि आने वाले एक साल में हम 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, ताकि हमारे देश के युवाओं में एआई के क्षेत्र में भी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हो।"

मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कोचिंग क्लास की होड़ हमारे मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। हर माता-पिता को लगता है कि अगर वे अपने बच्चे को कोचिंग क्लास नहीं भेजते हैं, तो उन्हें 'प्रतिष्ठित' परिवार नहीं माना जाएगा। हमें उन हजारों करोड़ रुपयों की चिंता है जो ये गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवार खर्च करते हैं, हम उन्हें इस खर्च से बचाना चाहते हैं। हमने अपने युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बेहतरीन प्रतिभा और शिक्षक भी हैं। इन संसाधनों का लाभ उठाकर, हम देश के युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए एक व्यापक नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं।

सिविल डिफेंस में सुधार: प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा, "भारत को सुरक्षित बनाना हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। चाहे चुनौती हमारी सीमाओं के भीतर से आए या बाहर से, भारत हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। आज युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध सिर्फ़ सीमाओं पर ही लड़ा जाएगा। आज लाल किले की प्राचीर से मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम नागरिक सुरक्षा का एक आधुनिक और जीवंत नेटवर्क स्थापित करेंगे। हम नागरिकों को उन्नत आपातकालीन प्रणालियों और प्रोटोकॉल से परिचित कराएंगे।"

स्पोर्ट्स टैलेंट हंट: पीएम मोदी ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि 2036 में हम ओलंपिक में उन खेलों में भी हिस्सा लें जिनमें हमने अब तक भाग नहीं लिया है। 5-15 साल की उम्र के टैलेंट को खोजने के लिए 'टैलेंट हंट' कैंपेन चलाया जाएगा।"

सेमीकंडक्टर: पीएम मोदी ने कहा, "आज की डिजिटल दुनिया और टेक्नोलॉजी के दौर में हम चिप्स की बहुत ज़्यादा अहमियत को समझते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, मेडिकल उपकरण हों या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चिप्स बहुत जरूरी हैं, इनके बिना दुनिया थम जाएगी। भारत इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। तीन बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं। इन प्लांट से एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। आने वाले 7-8 सालों में पांच से आठ और सेमीकंडक्टर प्लांट में काम शुरू होने वाला है।"

न्यूक्लियर एनर्जी: प्रधानमंत्री ने कहा, "परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा ज़रिया है। हमने संसद में 'पीस एक्ट' पास करके एक नए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। हम 2047 तक 100 जी डब्ल्यू परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य इसी दशक में पांच नए परमाणु रिएक्टर शुरू करना है। इस साल, भारत ने फास्ट ब्रीडर परमाणु तकनीक में महारत हासिल करके एक अहम उपलब्धि हासिल की है, जो परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।"

--आईएएनएस

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