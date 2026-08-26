उत्तर प्रदेश में मुफ्त बस सेवा योजना को लेकर महिलाओं में खास उत्साह, सीएम योगी के कार्यों की सराहना

लखनऊ, 26 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मातृशक्ति को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना' की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को जीवन भर के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग महिलाओं को स्मार्ट ट्रैवल कार्ड भी वितरित किए।

हरदोई में बुजुर्ग महिलाओं ने इस फैसले के लिए सरकार का आभार जताया। एक स्थानीय महिला ने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है। इससे आने-जाने में बहुत आसानी होगी। सीएम योगी ने हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पीएम मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं।"

वहीं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा, "यह हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। हमारे लिए जो भी योजनाएं शुरू की जाती हैं, वे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं।"

लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने इसे बहनों के लिए मिला एक अच्छा तोहफा बताया। उन्होंने कहा, "यह एक बहुत अच्छा तोहफा है जो हमें बहनों के तौर पर मिला है। 60 साल की उम्र तक हम अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर लेती हैं और उसके बाद, जब हम आजाद होती हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने हमें तीर्थयात्रा और घूमने का मौका दिया है।"

इस योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, "मैं इसके लिए सीएम योगी का आभार व्यक्त करता हूं। रक्षाबंधन पर हमारी माताओं और बहनों को तीन दिनों तक एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती थी। लेकिन इस बार, उन्होंने ऐसा तोहफा दिया है कि हमारी माताएं और बहनें अपनी पूरी जिंदगी कहीं भी यात्रा कर सकती हैं।"

इस बीच भाजपा सांसद बृज लाल ने कहा, "इस योजना के तहत, हमारी माताएं और बहनें रक्षाबंधन के दौरान एक साथी के साथ तीन दिन तक यात्रा कर सकती हैं और अपने भाइयों को राखी बांधकर त्योहार मना सकती हैं। साथ ही, 60 साल से ज्यादा उम्र की हमारी महिलाओं को ट्रांसपोर्ट बसों में जीवन भर मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। अब वे राज्य में कहीं भी यात्रा कर सकती हैं - अपने रिश्तेदारों से मिलने, तीर्थयात्रा पर जाने या जहां भी चाहें जा सकती हैं। उन्हें अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ा तोहफा है।"

उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "उनके कार्यकाल के दौरान, सपा कार्यकर्ताओं को देखकर युवा लड़कियां डर जाती थीं। हर तरफ दंगे और हिंसा होती थी। उनके कार्यकाल में, तब तक सिर्फ 12 प्रतिशत महिलाएं ही आत्मनिर्भर थीं क्योंकि वे डरी हुई थीं। उनमें न तो आत्म-सम्मान था, न ही कोई सुविधाएं थीं और वे डर के साए में जीती थीं। आज, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, 36 प्रतिशत महिलाएं आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा दी गई है। सम्मान के साथ सुरक्षा और सुरक्षा के जरिए आत्मनिर्भरता - यही हासिल किया गया है।"

--आईएएनएस

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