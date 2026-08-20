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भारत समाचार

तेलंगाना के सिद्दिपेट में कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

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(Updated )
तेलंगाना

हैदराबाद, 20 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले में एक कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे।

यह दुर्घटना बुधवार देर रात सिद्दिपेट जिले के दुब्बाका मंडल के अप्पनापल्ली के पास हुई। मृतकों की पहचान डी. राजू (30), उनकी पत्नी भाग्य (25), उनके बेटे निहांश (4) और बेटी शानविका (2) के रूप में हुई है।

मृतक उसी जिले के बलवंतपुर गांव के निवासी थे। रेत व्यापारी राजू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के 'दश दिन कर्म' (मृत्यु के बाद दसवें दिन की रस्म) में शामिल होने के बाद सिद्दिपेट से लौट रहे थे।

जब कार अप्पनपल्ली के पास पहुंची, तो राजू ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वह सड़क के किनारे एक खुले कुएं में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल कर्मियों को सूचना दी। पुलिस और दमकल कर्मियों ने कार को बाहर निकालने और कुएं से शवों को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए दुब्बाका स्थित सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा होने की आशंका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस बीच, पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद ने कहा है कि पिछले साल तेलंगाना में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 8,000 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि नवीनतम मानव संसाधन पुनर्गठन में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए 224 कर्मियों का आवंटन प्रवर्तन और दुर्घटना-रोकथाम उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करने और बुनियादी ढांचे से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग और अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करेगी। पुलिस विभाग राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाने की भी योजना बना रहा है।

पिछले महीने, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए एक समर्पित ब्यूरो स्थापित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि परिवहन प्रणाली का व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए और यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा ब्यूरो की एक संस्थागत संरचना होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों की हर दो या तीन महीने में समीक्षा करने का निर्देश दिया था।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम