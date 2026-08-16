मनोज सिन्हा समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से लिखा गया, "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। एक दूरदर्शी राजनेता, सुधारक और प्रख्यात कवि के रूप में अटल जी ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके आदर्श, बुद्धिमत्ता और एक सशक्त व आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।"

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "महान राजनेता, दूरदर्शी लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय राजनीति के दिग्गज, दिल से कवि और बेहतरीन वक्ता; उनके जीवनभर की सेवा, समर्पण और राजनैतिक सूझबूझ ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। उनके गहरे आदर्श और प्रेरणादायक विरासत आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी करुणा, दृढ़ विश्वास और राजनेता के दुर्लभ मेल की मिसाल थे। भारत के रणनीतिक इरादे को मजबूत करने से लेकर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की नींव रखने तक, उनकी विरासत हमारे देश के सफर को आकार देती रही है। उनकी पुण्यतिथि पर मैं मां भारती के इस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय अटल जी सुशासन, संवेदनशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व के प्रणेता युगपुरुष थे। मध्यप्रदेश में केन-बेतवा लिंक एवं नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से हम उनके उस स्वप्न को साकार कर रहे हैं, जिसमें जल, विकास और समृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।"

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मैं एक दूरदर्शी राजनेता और भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकतंत्र, सुशासन, समावेशी विकास और राष्ट्रीय हित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन। राष्ट्रसेवा को जीवन का ध्येय बनाकर अटल ने राजनीति में सुचिता, सिद्धांत और संवेदनशीलता की मिसाल कायम की। राष्ट्रहित और जनसेवा के प्रति समर्पित उनका जीवन हम सभी को कर्तव्यपथ पर निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।"

--आईएएनएस

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