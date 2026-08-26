पश्चिम बंगाल: मालदा में पांच बांग्लादेशी घुसपैठिए और एक स्थानीय एजेंट गिरफ्तार

कोलकाता, 26 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को भारत-बांग्लादेश सीमा से लगे मालदा जिले में संयुक्त अभियान चलाया। पिछले 24 घंटों के दौरान पांच बांग्लादेशी घुसपैठियों और एक स्थानीय भारतीय एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मिलकर की।

मालदा जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सभी छह लोगों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था।

सबसे पहले मंगलवार रात पुलिस ने मालदा जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के भवनीपुर इलाके से स्थानीय एजेंट रिपन बिस्वास और एक बांग्लादेशी घुसपैठिए मानिक को गिरफ्तार किया।

रिपन बिस्वास हबीबपुर थाना क्षेत्र के बैद्यापुर गांव का निवासी है। वह कथित तौर पर एजेंट के रूप में काम करता था और कमीशन लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में प्रवेश कराने या उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने में मदद करता था। वहीं, मानिक बांग्लादेश के राजशाही जिले के भुवनपारा इलाके का निवासी है।

इसके बाद हबीबपुर क्षेत्र में चलाए गए एक अन्य सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ जवानों ने चार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान मोहम्मद मोहरम अली, मोहम्मद उआमिन हुसैन, मोहम्मद जगद्दल हुसैन और मोहम्मद साजिब हुसैन के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए ये चारों लोग भी बांग्लादेश के राजशाही जिले के रहने वाले हैं।

मानिक और रिपन बिस्वास को मालदा की एक जिला अदालत में पेश किया गया, जबकि अन्य चार बांग्लादेशी नागरिकों को जिले के एक होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया। बाद में उन्हें बांग्लादेश वापस भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मानिक और रिपन बिस्वास की गिरफ्तारी में जिला पुलिस और बीएसएफ दोनों शामिल थे, इसलिए उन्हें अदालत में पेश किया गया। वहीं, अन्य चार लोगों की गिरफ्तारी केवल बीएसएफ द्वारा की गई थी, इसलिए उन्हें सीधे होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए सभी पांच बांग्लादेशी पहले ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुके थे और सीमा क्षेत्रों में घुसपैठियों की पहचान के लिए बढ़ाई गई निगरानी और पुलिस कार्रवाई के बीच वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे थे।

--आईएएनएस

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