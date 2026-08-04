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फरीदाबाद में युवक ने शिक्षिका पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार, दो घंटे में हत्यारोपी गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 04, 2026, 08:48 AM
फरीदाबाद में युवक ने शिक्षिका पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार, दो घंटे में हत्यारोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद, 4 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शख्स ने 29 वर्षीय शिक्षिका की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। यह शख्स पिछले कई दिनों से महिला का पीछा कर रहा था। आरोपी ने अपने सिर, चेहरे और कंधे को पूरी तरह से ढक रखा था, ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके। हालांकि, इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई है।

दरअसल संध्या सिक्रोना गांव में स्थित एक निजी स्कूल में बतौर शिक्षिका कार्यरत थी। स्कूल के पास एक पुलिस स्टेशन भी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी बुधवार को स्कूल पहुंचा था और शिक्षिका से बात करने का आग्रह किया था।

वहीं, संध्या को जैसे ही बताया गया कि उससे कोई मिलने पहुंचा है, तो वो बाहर आई। इसके बाद आरोपी ने शिक्षिका पर चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले किए। यह हमले उसके चेहरे, गर्दन और छाती पर किए गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिख रहा है कि कैसे आरोपी स्कूल परिसर में दाखिल होकर संध्या का इंतजार करता है। आरोपी ने किसी सफेद कपड़े से अपना सिर, चेहरा और कंधा पूरी तरह से ढक रखा है। आरोपी को जैसे ही संध्या दिखती है, तो वो उसे बाहर आने का इशारा करता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी संध्या पर चाकू से हमला करने से पहले उसे बाहर की ओर खींचता है। यहां तक संध्या जमीन पर गिर पड़ती है। इसके बावजूद भी आरोपी उस पर लगातार हमला करता रहता है।

एनडीटीवी के मुताबिक, शोर सुनकर स्कूल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमलावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन, हमलावर ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। इससे पहले मौके पर मौजूद कोई उसे रोक पाता कि आरोपी संध्या पर लगातार हमला करता रहा।वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से भाग निकला।

स्कूल प्रशासन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि तकरीबन 9:30 बजे मदद की गुहार लगाती हुई कोई आवाज सुनाई दी। जब कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि संध्या घायल अवस्था में पड़ी हुई है, जबकि हमलावर लगातार उस पर हमला कर रहा है।

इस घटना के बाद संध्या को तुरंत अल फलाह अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इस मामले की जांच तेज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 21 वर्षीय अमित के रूप में हुई है। आरोपी कोट गांव का रहने वाला है। उसे वारदात के महज दो घंटे के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस वारदात में खुद के शामिल होने की बात कबूल कर ली है।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि अमित पीड़िता को पिछले दो साल से जानता था और वो उससे कई मौकों पर संपर्क करने की कोशिश कर चुका था लेकिन, संध्या को उससे बात करने में कोई रुचि नहीं थी। इसके बावजूद आरोपी उससे संपर्क करने की कोशिश करता था।

जांच में यह भी सामने आया है कि शिक्षिका ने हाल ही में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का भी केस दर्ज कराया था। सूत्रों ने बताया कि इस शिकायत के बाद अमित ने सार्वजनिक रूप से उससे माफी भी मांगी थी। पुलिस को शक है कि आरोपी ने प्रतिशोध की भावना में आकर इस घटना को अंजाम दिया।

मामले की जांच जारी है, ताकि पूरी घटना से जुड़ी कड़ियों को आपस में जोड़ा जा सके। पुलिस इस घटना से जुड़े सबूतों की भी तलाश कर रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी