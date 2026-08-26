कर्नाटक: पारिवारिक कलह में मां ने तीन बेटियों और दो बेटों सहित झील में कूदकर जान दी

विजयपुरा, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूतानाला झील में छह लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है।

24 अगस्त को विजयपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में लापता बच्चों और महिला के मामले में केस दर्ज किया गया था। तोरवी शांति नगर के रहने वाले शिकायतकर्ता मल्लिकार्जुन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी शोभा घर से चली गई है। बताया गया कि घर से निकलने से पहले किसी बात को लेकर उससे कहासुनी हुई थी।

शिकायतकर्ता की लापता पत्नी शोभा और पांच बच्चों के शव आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूतानाला झील में मिले। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, शवों को बाहर निकालकर बीएलडीई अस्पताल भेजा गया और घटना की गहन जांच चल रही है।

मृतकों में मल्लिकार्जुन जलागेरी की पत्नी 35 वर्षीय शोभा, 15 वर्षीय बेटी विद्या, 13 वर्ष की सुवर्णा, 12 वर्ष का बेटा टिप्पराया, 10 वर्ष की बेटी सानिका और 6 वर्ष का बेटा विकास शामिल है।

वहीं, हाल ही में 11 अगस्त को नीट की तैयारी कर रही छात्रा की आत्महत्या के कुछ हफ्ते बाद अब उसके बड़े भाई का शव भी होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान 24 वर्षीय अर्जुन महेश के रूप में हुई थी। अर्जुन महेश की 19 वर्षीय बहन ऐजा ने केरल में 2 जून को आत्महत्या कर ली थी।

--आईएएनएस

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