एयर मार्शल संदीप थरेजा को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त किया गया

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने वर्तमान में चिकित्सा सेवा महानिदेशक (वायु) के पद पर कार्यरत एयर मार्शल संदीप थरेजा, एसएम, वीएसएम और बार को 31 अगस्त, 2026 की दोपहर से सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक (डीजीएएफएमएस) के रूप में नियुक्त किया है। वे मौजूदा डीजीएएफएमएस सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।

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पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय (एएफएमसी) के पूर्व छात्र, वायु मार्शल संदीप थरेजा दिसंबर 1986 में कमीशन प्राप्त हुए थे। उन्होंने 1997 में चिकित्सा में एमडी और 2005 में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीएम की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ डीएम छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक उत्कृष्ट सैन्य पेशेवर के रूप में, उन्होंने सभी सैन्य पाठ्यक्रमों में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया और वे राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।

लगभग चार दशकों के अपने विशिष्ट करियर के दौरान, अधिकारी ने वायु सेना विभाग (एएफएमएस) के नैदानिक, शैक्षणिक, परिचालन और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है, जिनमें वायु सेना विभाग के महानिदेशक कार्यालय में वरिष्ठ सलाहकार (चिकित्सा), पठानकोट के सैन्य अस्पताल के कमांडेंट, लखनऊ के कमांड अस्पताल के कमांडेंट, पुणे स्थित वायु सेना विभाग (एएफएमसी) के निदेशक एवं कमांडेंट, साथ ही महानिदेशक चिकित्सा सेवा (वायु) का पद शामिल है।

वायु सेना के महानिदेशक चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में, एयर मार्शल थरेजा ने परिचालन चिकित्सा तैयारियों को बढ़ाने के लिए कई परिवर्तनकारी पहलों का नेतृत्व किया है। उनके प्रयासों से भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए वायु सेना की चिकित्सा तैयारियों को मजबूती मिली और उन्होंने (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री) भीष्म क्यूब के संचालन का नेतृत्व किया, जिससे परिचालन और मानवीय मिशनों के लिए त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

एक कुशल चिकित्सक, शिक्षाविद और शिक्षक, एयर मार्शल संदीप थरेजा ने कई स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशियलिटी छात्रों का मार्गदर्शन किया है और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिकाओं में 50 से अधिक वैज्ञानिक प्रकाशनों के लेखक हैं। उनकी विशिष्ट सेवाओं के सम्मान में, उन्हें सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम और बार) से दो बार सम्मानित किया गया है।

--आईएएनएस

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